BUSADER’den meme kanserine karşı ’erken teşhis’ uyarısı

BUSADER Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği, son yıllarda dünya genelinde etkisini büyük ölçüde arttıran meme kanserine karşı uyarılarda bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı, yaptığı açıklamada erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığına işaret etti.

BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı sebebiyle bir açıklama yaptı. Dünya genelinde her 8 kadından 1’inin bu hastalığa yakalandığını vurgulayan Başkan Tülin Günbatılı, erken teşhis ile meme kanserini yenmenin mümkün olduğunu söyledi. Sağlık örgütlerinin açıkladığı istatistiklere vurgu yapan Günbatılı şöyle konuştu:

“Açıklanan rakamlar kadınlar için endişe verici boyutlarda. Her 5 hastadan biri 40 yaşın altında ve bugüne kadar tespit edilen en genç hastanın 17 yaşında olduğunu biliyoruz. Amerika’da 50 yaş altı tanı alanların oranı yüzde 25 iken, Türkiye’de ise bu sayı yüzde 50’ler seviyesine geldi. Dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri ne yazık ki erken dönemde hiçbir belirti vermeyerek sinsice ilerleyebiliyor. En sık görülen ilk 10 kanser türü arasında da ilk sırada yer alan meme kanserine Türkiye’de yılda 18 bin kadın yakalanıyor. Hastalık erken evrede tespit edilirse, ölüm riski de azalıyor.”

COVID-19 sürecinde insanların evden çıkmamak adına kontrol ve tedavilerini aksatmaya başladıklarının altını çizen BUSADER Yönetim Kurulu Başkanı, 40-69 yaş aralığında tüm kadınların 2 yılda bir mamografi çektirmesi ve 20 yaşından sonra her ay kendi kendine meme muayenesi yapılması teklifinde bulundu. Tülin Günbatılı, “Bu muayene sırasında ayna karşısına geçilerek her iki memenin görüntüsünün simetrik olup olmadığına bakılıyor. Meme başı ve derisinde çökme veya çekilme, deride kızarıklık inceleniyor. Kendini düzenli olarak muayene eden bir kadın, yeni gelişen bir kitleyi, meme derisi veya meme başındaki renk değişimini fark edebiliyor. Özellikle pandemi sürecinde bu belirtiler ortaya çıksa bile kadınlar Covid-19’a yakalanma riski nedeniyle doktora gitmeyi erteleyebiliyor. Kadınlar her ay elle meme muayenesini yapmalı. Yukarıdaki belirtiler ortaya çıkmışsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmalı” dedi.

Dernek olarak sağlık ve eğitim alanında bugüne kadar onlarca projeye imza attıklarını açıklayan Başkan Tülin Günbatılı, meme kanseri konusuna da aynı hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi. Eğitim, destek ve proje noktasında her türlü işbirliğine açık olduklarını belirten Tülin Günbatılı, “BUSADER, Türkiye’nin sağlık ve eğitim konularında en çok proje üreten derneklerinden birisi. Bugüne kadar çok farklı kurum ve kuruluş ile işbirliklerimiz oldu. Onlarca projeyi hayata geçirdik. Meme kanseri konusunda da geçmişte çalışmalarımız oldu. Bundan sonra da aynı şekilde gerek ikili işbirlikleri, gerekse de dernek olarak faaliyetlerimiz olacak. Kadınlarımızın bu hastalığa karşı bilinçlendirilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” açıklamasında bulundu.