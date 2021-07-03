BUSADER’de yeni yönetim görevi devraldı

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin (BUSADER) olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Tülin Günbatılı, görevi Kurucu Başkan Zerrin Özgüle’den devraldı.

BUSADER Devir Teslim Töreni, Altın Ceylan Havuzbaşı’nda yapıldı. Programa dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Günbatılı gecede yaptığı konuşmasında devraldıkları bayrağı çok daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını vurguladı. Kurucu Başkan Zerrin Özgüle’nin yeni dönemde Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı görevini üstleneceğini hatırlatan Tülin Günbatılı, Özgüle’nin deneyimlerinden ve fikirlerinden yararlanmaya devam edeceklerini söyledi. Günbatılı; “Kurucu Başkanımız bugüne kadar derneğimize çok kıymetli katkılarda bulundu. Yeni görevinde BUSADER’in açılacak yeni şubeleriyle ulusalda her geçen gün büyümesi üzere çalışacak, ayrıca her alanda bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşmaya da devam edecek. Kendisi ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. BUSADER olarak yeni yönetim kurulumuzla birlikte proje üretmeyi ve insanlığa fayda sağlayacak çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle ise büyük bir özveri ile büyüttükleri BUSADER’in yeni dönemde aynı azimle iyilik dağıtmaya devam edeceğine inandığının altını çizdi. Bursa’da sağlık ve eğitim konularında en fazla proje üreten ve en değerli katkıları sağlayan dernek olduklarına işaret eden Zerrin Özgüle; “Dernek yönetimimizle birlikte yaklaşık 4 yıl içerisinde çok değerli projelere imza attık. Yüzlerce öğrenciye burs verdik. Eğitim ve sağlık alanlarında yaşanan sıkıntılara çözümler getirerek, 1.5 milyona ulaşan yardımlar gerçekleştirdik. Bunları tamamen gönüllülük esasıyla yaptık. Geriye dönüp baktığımız zaman çok güzel işler yaptığımızı görüyorum. Bu başarıyı yönetim kurulumuzda yer alan değerli yol arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Hayırseverlerimizi de asla unutmuyoruz. Onların da bu projelerde önemli katkıları oldu. Yeni yönetim kurulunun da bizim gibi bu görevi aşkla yapacağına inanıyorum. Yüksek Danışma Kurulunda yer alan arkadaşlarımla biz de ulusalda büyümek ve daha çok kişiye ulaşmak İçin çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni Yeni Dönemimizde görev alan herkese gönülden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalarında ardından Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, kurucu yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim etti. Gecede ayrıca BUSADER’e burs ve proje desteği veren kurum ve bağışçılara teşekkür edildi. Yeni üyelere dernek rozetlerinin takıldığı program, pasta kesimi ile sona erdi.