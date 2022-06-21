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Bursa’ya sağanak uyarısı

Bursa’da sabah saatlerinden başlayan sağanak yağış, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 21.06.2022, 09:14
Bursa’ya sağanak uyarısı

Bursa’da sabah saatlerinden başlayan sağanak yağış, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; salı günü sabah ilk saatlerinden itibaren Bursa genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Saat 13.00’e kadar yağışların devam etmesi bekleniyor.

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