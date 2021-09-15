Bursa’ya 6 yeni 112 istasyonu

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa’da bir yılda 6 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldığını söyledi.

İl Ambulans Servis Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi ve bir helikopter ambulans olmak üzere toplam 88 acil sağlık hizmetleri istasyonunda 1196 personel 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Yavuzyılmaz, her türlü zorlu iklim ve yol şartlarında vatandaşlara en kısa sürede ulaşarak acil sağlık hizmeti verdiklerini bildirdi. Yavuzyılmaz, “2020 Ekim ayından itibaren şehir merkezinde 3, Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Kestel’de birer olmak üzere toplam 6 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu hizmete alındı. İlimizdeki acil sağlık hizmetleri istasyon sayısı 88’e yükseldi. Yine bu yıl Sağlık Bakanlığımız tarafından 2’si yenidoğan, 4’ü 4x4 olmak üzere toplam 30 adet acil yardım ambulansı ilimize tahsis edildi. Filomuza eklenen yeni acil yardım ambulansları ile ambulans sayımız 117’den 147’ye yükseldi” şeklinde konuştu.

Komuta Kontrol Merkezi tarafından günde yaklaşık 2 bin acil çağrının cevaplandırıldığını açıklayan Dr. Yavuzyılmaz, günde ortalama 680 vak’a için ambulans görevlendirildiğini sözlerine ekledi.