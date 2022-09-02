Bursa’ya 351 yeni doktor atanacak

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’ya 351 yeni doktor atamasının müjdesini verdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, dün gerçekleştirilen 106. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasında Bursa’ya eylül ayı içerisinde görevlerine başlamak üzere 351 yeni hekimin atanmasının planlandığını duyurdu.

Bursa’nın farklı bölgelerindeki hastanelerde görevlerini yerine getirecek olan yeni doktorlara başarılar dileyen Başkan Gürkan, “Bursamız içinMilletvekillerimiz ve tüm teşkilatlarımızla merkezi hükümetimiz, devletimiz ve yerel yönetimlerimizin her alandaki hizmetlerinin takipçisiyiz” dedi.Davut Gürkan, tüm potansiyelleri ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa’nın her ilçesine kazandırılan modern hastaneleri, sağlık tesisleri ve sürekli büyüyen nüfus yapısına cevap verebilen doktor, her kademeden sağlık çalışanı kadroları ile bu alanda da Türkiye’de öncü illerinden olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Yeni hekim atamalarımızla şehrimizde hizmet verecek olan doktor kadrolarımız daha da zenginleşecektir. AK kadrolar olarak, tüm çabamız merkezi hükümetimiz, yerel yönetimlerimiz ve devletimiz eliyle her alanda Bursamıza yakışır hizmetlerin getirilebilmesi için. Bu bilinç ve sorumlukla çalışıyoruz ve çalışacağız. Destekleri ve çalışmaları ile Bursamızın sağlık alanında da gücüne güç katan Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum.”