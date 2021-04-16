Korona virüs salgını sürecinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programıyla Bursa’ya 3 milyar 203 milyon liralık destek sağlandı.

Salgın sürecinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programıyla Türkiye genelinde yaklaşık 60 milyar lirayı aştı. Bursa’ya sağlanan desteğe ilişkin rakamları ise AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan sosyal medya hesabından paylaştı.

Gürkan’ın yaptığı paylaşıma göre, Bursa’ya Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 3 milyar 203 milyon liralık destek verildi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın başlığı altında Davut Gürkan yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

"Devletimizin sağlık sistemindeki başarısının yanı sıra sosyal devlet olmanın gereği olarak vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. #HükümetMilletininYanında."

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Bursa’da Kısa Çalışma Ödeneğinden 272 bin 336 kişi 1 milyar 944 milyon 413 bin lira destek aldı. Nakdi Ücret Desteğinden 135 bin 486 bin kişi faydalanırken 409 milyon 706 bin lira destek aldı. İşsizlik ödeneğinden ise 52 bin 530 kişi 282 milyon 314 bin lira destek aldı. Normalleşme Desteğinden 264 bin 145 kişi, 295 milyon 117 bin lira destek aldı. Sosyal Destek Programını tarafından Faz 1’de 36 bin 562 haneye 36 milyon 562 bin lira, Faz 2’de 70 bin 55 hane 70 milyon 55 bin lira, Faz 3’te ise 89 bin 82 hane 89 milyon 82 bin lira destek alırken, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasından ise 75 bin 954 hane 75 milyon 954 bin lira destek aldı.