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Bursateknopark başvuruları başladı

İleri teknolojiye sahip, yüksek katma değerli yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini destekleyerek, ulusal ve uluslararası inovasyon ve Ar-Ge ekosistemine katkı sağlamayı misyon edinen Bursateknopark başvuruları başladı.

BURSA 22.02.2022, 11:42
Bursateknopark başvuruları başladı

İleri teknolojiye sahip, yüksek katma değerli yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini destekleyerek, ulusal ve uluslararası inovasyon ve Ar-Ge ekosistemine katkı sağlamayı misyon edinen Bursateknopark başvuruları başladı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) yenilikçi ve araştırmacı üniversite kimliğiyle 2022 yılında önemli bir adım daha atarak uluslararası düzeyde rekabet edebilecek ve yüksek katma değerli teknoloji üretecek Bursateknopark‘ı hayata geçirdi. İlk Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir başkanlığında gerçekleşti. Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa’ya ikinci bir teknopark kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bu süreçte çok yoğun bir talebin olduğunu belirtti. Teknopark yapılanmasının üniversite ekosisteminde özel sektör ve teşebbüse ayrıcalıklı bir platform sunduğunu ve inovatif teknolojilerin geliştirilerek hızla ekonomik değere dönüştürülmesinde ciddi bir atılımı tetikleyeceğine inandıklarını ifade eden Rektör Karademir, farklılaşma stratejilerinin, yüksek katma değerli ve ihracata yönelik ürün, hizmet, süreç geliştirme, spin off kültürünün geliştirilmesi, kadın ve genç girişimciler ile iş birlikleri, yatırımcı ağı ve kitlesel fonlama araçlarının işlevsel hale getirilmesi ve mentor ağı oluşturulması olarak belirlendiğini aktardı.

Teknopark kurulum sürecinde gerçekleştirdikleri çok titiz ve özverili çalışmalarından dolayı Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ramazan Kurt, BursaTTO Genel Müdürü Doç. Dr. Cihan Kaboğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Rektör Karademir, “Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahiplenmesi, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarımızın koordinasyonu sonucu çok sayıda üniversitemizde teknoparklar açılmış, çok sayıda sanayi ve kritik teknoloji endeksli uygulamalar hayata geçirilmiştir. Savunma sanayi başta olmak üzere kaydedilen gurur verici ilerlemelerde teknoparkların tartışılmaz önemli katkıları olmuştur. Bu noktada Bursa gibi kuvvetli sanayi ekosistemine sahip bir kentte Bursateknokent ile daha pek çok önemli projelere imza atılacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Kuruluş işlemlerinin tamamlanarak faaliyete geçtiklerini ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yer almak isteyen girişimci firma ve kişilere yönelik proje ön başvurularının alınmaya başladığını da duyuran Rektör Karademir, bu kapsamda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak isteyen girişimcilerin başvurularının proje bazlı olarak kabul edileceğinin bilgisini verdi. Başvuru sürecinin girişimci firma veya kişisinin Bursateknopark web sitesinde yer alan ön başvuru formunu doldurmasıyla başladığını, ardından Bursateknopark ön değerlendirmelerine istinaden esas başvuru aşamasına geçileceğini aktaran Karademir, proje değerlendirmelerinin ardından başarılı bulunan proje başvurularının kabul edilerek girişimci firma ve kişilere Bursateknopark içerisinde yer tahsisi yapılacağını belirtti. Kritik sürecin bu aşamadan sonra başladığının altını çizen Karademir, “Bursateknopark’ın misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda girişimci ve kuluçka firmalarımız arasındaki sinerjinin ortaya çıkarılması, yeni işbirliklerinin oluşturulması, sanayi ile işbirliğinin arttırılması ve ürünlerin ticarileştirilmesi için üstümüze büyük yük düştüğünün farkındayız. Çabamız Bursa’ya ve Ülkemize en yüksek derecede katkı sağlayacak ekosistemi oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

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