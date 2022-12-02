Bursaspor’un konuğu Şanlıurfaspor

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftasında sahasında Şanlıurfaspor’u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmanın başlama saati 14.00.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Bursaspor yarın Şanlıurfaspor’u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Alparslan Şen yönetecek. Şen’in yardımcılığını Sezgin Şahbaz ve Zafer Gayretli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yakup Bakır olacak. Ateş hattından çıkmayan isteyen yeşil-beyazlı ev sahibi takım mutlak üç puanı hedeflerken, konuk ekip ise zirve yarışından kopmak istemiyor. Bu maç öncesi Bursaspor’un 15, Şanlıurfaspor’un ise 30 puanı bulunuyor.