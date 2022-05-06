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Ali Koç: "Sahaya girdiler, Antalyasporlu futbolcuların darp edildiği açıklandı. Normalde hakem maçı tatil etmeliydi. Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Dik bir duruş sergilediler. Oyuncuları darp edilmesine rağmen, Türk futbolunu kaosa sürüklememek için
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Ali Koç: "Trabzonspor’da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında rehin tutan isim. 1 yıl men alıyor, dosyasını temizliyorlar. Bugün olduğu konuma bakın. Bundan sonraki b
Bursaspor’un final maçı dev ekranda izlenecek
Gemlik Belediyesi, Eurocup’ta mücadele eden Frutti Extra Bursaspor’un, İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna ile oynayacağı final maçını dev ekranda canlı yayınlayacak. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, 11 Mayıs Çarşamba, saat 19.00’da, Gemlik Amfitiyatro’da bu önemli maçın yayınlanacağı belirtildi.
BURSA 06.05.2022, 11:15
Gemlik Belediyesi, Eurocup’ta mücadele eden Frutti Extra Bursaspor’un, İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna ile oynayacağı final maçını dev ekranda canlı yayınlayacak. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, 11 Mayıs Çarşamba, saat 19.00’da, Gemlik Amfitiyatro’da bu önemli maçın yayınlanacağı belirtildi.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Eurocup’ta tarih yazan Frutti Extra Bursaspor’un final heyecanını Gemlik amfi tiyatroda dev ekranda yaşayacağız" diyerek, tüm Gemliklileri dev ekranda maç keyfine davet etti.