Bursasporlu futbolculara izin verildi

Somaspor’a 3-1 mağlup olan Bursaspor’da oyunculara bugün izin verildi. Yeşil-beyazlılarda Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla startı verecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Somaspor’a 3-1 mağlup olan Bursaspor’da oyunculara izin verildi. Her mağlubiyet sonrası aralıksız izin kullanan oyuncuların bu geleneği devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetimindeki yeşil-beyazlı oyuncular, yarın yapacağı antrenmanla 19. haftada oynanacak olan Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına startı verecek. Bursaspor-Nazilli Belediyespor müsabakası Pazar günü saat 14.00’te başlayacak.