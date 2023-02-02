Bursaspor’da taktik idman yapıldı

Bursaspor’da Çorum FK maçı hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bugün taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Futbolcuların hırslı futbolu teknik heyeti memnun etti.

TFF 2. Lig’in 23. haftasında sahasında Çorum FKile karşılaşacak olan Bursaspor, öğlesaatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut ŞenSahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetimindeyapılan idman ısınmahareketleriylebaşladı. İkinci bölümde şut ve pas oyunları oynayanyeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanıtaktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor hazırlıklarını yarın öğlesaatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.