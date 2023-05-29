Bursaspor’da en çok Ertuğrul Kurtuluş forma giydi

Bu sezon Bursaspor formasıyla en çok sahaya çıkan isim 2 bin 846 dakika ile Ertuğrul Kurtuluş oldu.

TFF 2. Lig’de kümede son anda kalan Bursaspor’da en çok forma şansı bulan isim Ertuğrul Kurtuluş oldu. 2 bin 846 dakika sahada kalan 20 yaşındaki futbolcu, 1 de gol atma başarısı gösterdi. Sakatlığı ve cezası sebebiyle 4 maçta da forma giyemeyen Ertuğrul’u 2 bin 774 dakika ile Ozan İsmail Koç takip etti. Bu ikiliyi Kubilay Sönmez (2 bin 638), Furkan Emre Ünver (2 bin 438) ve Enver Cenk Şahin (2 bin 221) takip etti.