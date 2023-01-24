Bursaspor’da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Yeşil-beyazlı takım, yarı sahada çift kale maç yaptı.

TFF 2. Lig’in 22. haftasında deplasmanda Batman Petrol Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı. Bursaspor hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.