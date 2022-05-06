Son Dakika
Ali Koç: "Sahaya girdiler, Antalyasporlu futbolcuların darp edildiği açıklandı. Normalde hakem maçı tatil etmeliydi. Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Dik bir duruş sergilediler. Oyuncuları darp edilmesine rağmen, Türk futbolunu kaosa sürüklememek için
Macaristan Başbakanı: "Rusya’ya petrol ambargosu, Macaristan ekonomisine atılan atom bombasına eş değer"
Ali Koç: "Trabzonspor’da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında rehin tutan isim. 1 yıl men alıyor, dosyasını temizliyorlar. Bugün olduğu konuma bakın. Bundan sonraki b
Bursaspor taraftarına dev ekran müjdesi
Nilüfer Belediyesi, ‘Yolun sonu şampiyonluk olsun!’ sözleriyle Frutti Extra Bursaspor’un EuroCup finali için Nilüfer Belediyesi Halk Evi önüne dev ekran kuracağını açıkladı.
BURSA 06.05.2022, 12:31
Nilüfer Belediyesi, ‘Yolun sonu şampiyonluk olsun!’ sözleriyle Frutti Extra Bursaspor’un EuroCup finali için Nilüfer Belediyesi Halk Evi önüne dev ekran kuracağını açıkladı.
Nilüfer Belediyesi, EuroCup’ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor’un yanında olduğunu belirterek, taraftara dev ekran müjdesi verdi. 11 Mayıs Çarşamba günü İtalya’da oynanacak olan Bologna-Frutti Extra Bursaspor maçı Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde kurulacak olan dev ekranla Bursa’daki taraftara ulaştırılacak. Nilüfer Belediyesi’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Yolun sonu şampiyonluk olsun! Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde buluşalım, finalde Frutti Extra Bursaspor ile tek yürek olalım!” Mücadele saat 21.30’da başlayacak.