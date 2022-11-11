Bursaspor Kulübü’nden Tacettin Aslan’a başsağlığı mesajı

Bursaspor Kulübü, vefat eden Bursa İl Emniyet Müdür Tacettin Aslan’ın babası Ahmet Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nün paylaşımı şu şekilde: “İl Emniyet Müdürümüz Tacettin Aslan’ın kıymetli babası Ahmet Aslan’ın vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.”