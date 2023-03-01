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Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler maçının biletleri satışa çıktı

Bursaspor Kulübü, 5 Mart’ta oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

BURSA 01.03.2023, 11:29
Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler maçının biletleri satışa çıktı

Bursaspor Kulübü, 5 Mart’ta oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Bursaspor’un, TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında 5 Mart Pazar günü saat 14.00’te Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının biletleri satışa çıktı.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Kale Arkası Tribünü: 30 TL

Doğu Üst Tribünü: 50 TL

Doğu Alt Tribünü: 60 TL

Batı Alt Tribünü: 100 TL

VIP 1. Balkon Tribünü: 150 TL

1963 Tribünü: 250 TL

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