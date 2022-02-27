Bursa’nın turizm rotası yeniden belirleniyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın en eski yerleşim yeri olan Hisar’ın geleceğine ortak akılla yön vermek adına, milletvekilleri, turizm sektörünün temsilcileri ve kurum yöneticileri ile buluştu. Hisar’ın hak ettiği değere kavuşması ve bölgede turizm hareketliliği başlatılması adına birbirinden önemli fikirler ortaya çıktı.

Osmangazi Belediyesi, binlerce yıllık geçmişiyle adeta tarihin fışkırdığı Hisar bölgesini özgün dokusu ve turizm potansiyeli ile ulusal ve uluslararası alanda çekim merkezi haline getiriyor. Bu kapsamda devam eden ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesine yön vermek amacıyla şehrin tüm dinamikleri ve paydaşları ile istişareler de Eski Bursa’nın yeniden ortaya çıkmasına katkı sağlıyor.

“Yaşayan Tarih Hisar” Buluşmaları

‘Nasıl bir Hisar görmek istersiniz, hayaliniz nedir?’ sorusuna cevap bulabilmek adına ‘Haraçcıoğlu Yaşayan Tarih Hisar Buluşmaları’ adı altında toplantılar düzenleyen Osmangazi Belediyesi, toplantılarda ortaya çıkan ortak akıl ile Hisar’a hak ettiği değeri ve geleceği vermek adına çalışmalar yürütüyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın öncülüğünde dördüncüsü düzenlenen Hisar buluşmasına; AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Ahmet Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı ve Turizm Komitesi Başkanı Nurettin Özbağkıran, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur, BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura, Rehberler Odası Başkanı Denizhan Sezgin, GÜMTOB Başkan Yardımcısı Buğra Artıç ve BUSAT Başkanı Metin Yurdakoş katıldı.

Toplantıda yer alan katılımcılar ile ilk olarak Arkeopark’ta buluşan Başkan Dündar, kazı sahasını gezdirerek bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar, daha sonra tarihi aksta yapılan yürüyüş ile hem Hisar’ı gezdirdi hem de bölgedeki Filiboz Mescidi, Oruçbey Caddesi, Kavaklı bölgesi yıkımları hakkında bilgiler verdi. Bakan Dündar, yürüyüşün ardından Haraçcıoğlu Medresesi’nde düzenlenen toplantıda sunum yaparak ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesini anlattı.

Dündar: “Rutin Çalışmalarımız Haline Geldi”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, toplantıda yaptığı konuşmada, kadim şehir Bursa’nın dört bir yanında tarihi eser olduğuna dikkat çekerek, “Nereye baksak tarihi bir yapı, tarihi bir eser görüyoruz. Tarihi değerlerimizin bazıları zamana yenik düşerek yıkılmış, yanmış ve yok olmuş; bazıları ise zarar görmüş ve ayakta kalmaya çalışıyor. Sahip olduğumuz tarihi yapıların hepsinin bilgisi belediyemizin arşivlerinde mevcut. Osmangazi Belediyesi olarak sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde tarihi yapıları restore ederek yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bursa, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma noktasında yapılan çalışmalarda son yıllarda öncü oldu. Tarihi eserlerin ayağa kaldırılması noktasında yürütülen çalışmalar adeta bizim rutin faaliyetimiz haline geldi” dedi.

Tarihi Aks Birbirine Bağlanıyor

Başkan Dündar, Bursa turizmine büyük bir hareketlilik kazandıran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin kubbe bölümünde sanal olarak resmedilen 6 Nisan 1326 yılının Bursa’sının gerçeğini Hisar bölgesinde ortaya çıkarmak adına Yaşayan Tarih Hisar İçi projesini başlattıklarını söyledi. Projenin bölgede yer alan 4 mahalleyi kapsadığını ifade eden Başkan Dündar, “Hisar’daki çalışmalarda 5 odak noktası belirledik. Bu odak noktaları, Tophane, Üftade Cami ve Türbesi, Arkeopark, Aladdin Cami ve Muradiye Devlet Hastanesi’nin bulunduğu bölge. Bizim hedefimiz Hisar içerisinde belirli akslar oluşturarak bu odak noktalarını birbirlerine bağlamak. Bölgedeki en önemli ziyaret noktası Osman ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret edenler, genel olarak Üftade Cami ve türbesine gidiyor. Aladdin Cami çok fazla bilinmiyor. Oruçbey Caddesi’nde yaptığımız çalışmalar ile bölgeye bir hareket kazandırdık. Arkeopark’ta çalışmalarımız devam ediyor. Osman ve Orhan Gazi türbelerinden başlayarak Oruç Bey Caddesi üzerinden Arkeopark ve oradan da Üftade Camii ve türbesine doğru bir aks oluşturarak inanç ve tarih turizmi adına bir yol haritası belirlemiş olduk” diye konuştu.

Tarih Yeniden Şekilleniyor

Hisar’ın Bursa turizmi adına büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Dündar, “Özellikle inanç turizmi için farklı şehirlerden insanlar buraya geliyor. İnanç turizmine katkı koymak adına Somuncu Baba Evi ve Fırını’nı restore ettik. Aynı şekilde Oruç Bey Türbesi’ni yeniledik. Bölgedeki hareketliliği artıracak birbirini tamamlayan çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların içini doldurmak adına toplantılar düzenliyoruz. Kent dinamiklerinin düşünce ve fikirlerine başvuruyoruz. Hisar bölgesinde toplam 227 adet tescilli eser bulunuyor. 59 tanesi anıtsal mimari örneği, 168 tanesi ise sivil mimari örneği yapı. 18 mescit ve cami, 17 türbe, 3 hamam ve 6 çeşme var. Bu bölgeye gelen kişi Osman ve Orhan Gazi Türbelerini, Oruç Bey Caddesi’ni, Filiboz Mescidi’ni, Alladdin Camii’ni ve Arkeopark’ı görmek isteyecektir. Bizim isteğimiz çalışmalar yapılırken bölgede sadece fiziki yenilemeler yapmak değil, bölgeye bir de ruh katmak istiyoruz. Eski yaşantının izlerini yeniden canlandırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Esgin: “Tarihin İzini Süren Bir Aks Oluşturmalıyız”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de Hisar’da tarihin ve turizmin canlanması adına ortak bir fikirle buluşmanın önemine değinerek, “Mustafa Dündar başkanımız tarihi mirasa sahip çıkma konusunda önemli adımlar atıyor. eski Bursa olarak bildiğimiz Hisar’da tarihi dokunun yeniden ortaya çıkması adına bugüne kadar önemli çalışmalar yapıldı. Bu bölgede bireysel restorasyonlardan ziyade hayatın içine giren ve belli bir konsepti olan, ziyaretçilerini 500-600 yıl öncesine götürecek, heyecan verecek bir formatı ortaya koymak gerekiyor. Bazen eski binaları yıktığınızda bile buradaki cevher kendini gösterebiliyor. Burada Mustafa Başkanımızın ortaya koyduğu vizyon çok önemli. Kış turizmi, inanç, tarih ve kültür turizmi, sağlık turizmi, doğa turizmi yapılabilen şehrimiz Bursa’da artık somut bir şeylere ihtiyacımız var. Birçok kazanımı elde edecek adımlar atmamız gerekiyor. Çarşıbaşı Meydan Projesi, Hanlar Bölgesi, Hisar, Muradiye organik kent dokusu ile devam eden Osmanlı’nın adım adım izini süren bütün bu tarihi aksı ortak bir akılla ortaya koyabiliriz” dedi.

Kılıç: “Hisar’ı Sürekli Canlı Tutmalıyız”

Hisar’ın Bursa’nın en önemli tarihi merkezlerinden biri olduğuna vurgu yapan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da, “Osmangazi Belediyemizin bölgenin önemini artıracak ve bölgedeki turizm hareketini başlatacak birbirini tamamlayan önemli çalışmaları var. Burası tarihi bir bölge olduğu kadar yaşamsal canlılığında yoğun olduğu bir bölge. Geçmişten günümüze bölgenin korunması adına kurumlarımızın yaptığı çalışmalar var. Bunları takdirle karşılıyoruz. Ancak bazen yapıları korumak adına yola çıktığımız hususlarda yapıların işlevselliğinin kaybolmasına neden oluyoruz. Bu bölgeyi her daim canlı tutacak projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Bizler de bu hususta üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Burası şehrin tarihi bölgesi olmasının yanı sıra aynı zamanda önemli bir cazibe merkezi. Buradaki yapıları, ayakta tutmamız, yenilememiz ve işlevsellik katarak insanları bölgeye çekmemiz gerekiyor. Bölgede konaklama yapılmasını sağlamak adına butik oteller yapılmalı. Burası Bursa’nın bir değeri. Bu değer hakkında bir şeyler planlarken hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor” diyerek tarihi bölgeyle ilgili görüşünü belirtti.

Yaşayan Tarih Hisar Buluşması’nda katılımcılar tek tek söz alarak Hisar’da yapılabilecek fiziki ve kültürel çalışmalar konusunda düşüncelerini paylaştı.