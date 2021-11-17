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Bursa’nın termali Avrupa vitrininde

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üyesi olduğu Avrupa Tarihi Termal Kentler Ağı (EHTTA-European Historical Thermal Towns Association) genel kurul toplantısı Fransa’nın termali ile ünlü Vichy kentinde gerçekleşti. Toplantıda Bursa’nın termal değerleri vitrine çıkarıldı.

BURSA 17.11.2021, 09:05
Bursa’nın termali Avrupa vitrininde

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üyesi olduğu Avrupa Tarihi Termal Kentler Ağı (EHTTA-European Historical Thermal Towns Association) genel kurul toplantısı Fransa’nın termali ile ünlü Vichy kentinde gerçekleşti. Toplantıda Bursa’nın termal değerleri vitrine çıkarıldı.

Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’ni temsilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk katılım sağladı. EHTTA Başkanı Jose Manuel Baltar Blanco ile Avrupa genelinden EHTTA üyesi 49 farklı kentin yer aldığı genel kurul kapsamında ağa yeni üyelerin dahil edilmesi, aidat ödemeleri, EHTTA tarafından gerçekleştirilen 2021 yılı faaliyetleri, bilim komitesi raporu ve EHTTA’nın 2022 yılı planlanan faaliyetleri görüşüldü.

Uluslararası Sağlık ve Termal Turizm Kongresi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) tarafından 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Sağlık ve Termal Turizm Kongresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk tarafından genel kurul gündemine taşındı. Toplantıda söz alan Baştürk, gerçekleştirilmesi planlanan kongre ile ilgili uluslararası düzeyde katılımcıların, bilim insanlarının, temsilcilerin ve konuşmacıların kongrede daha fazla yer edinebilmesi ile ilgili EHTTA’dan destek talep ederken, 2022 yılı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan EHTTA genel kurul toplantısının da kongreye dahil edilebileceğini ifade etti.

Toplantının sona ermesi ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin talebi doğrultusunda Fransa’nın Vichy Belediyesi tarafından planlanan termal tesislerin incelenmesi konulu teknik inceleme programı kapsamında Vichy kentinde uygulanan termal tedavi yöntemleri ile kür merkezleri incelendi. Aynı zamanda yüzyıllar boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan termal su içme alanları da Bursa heyeti tarafından yerinde gözlemlendi.

Lyon Başkonsolosluğu’na Ziyaret

Fransa programı kapsamında Bursa heyeti Türkiye Cumhuriyeti Lyon Başkonsolosu Müslüm Aygün’ü Konsolosluk binasında ziyaret etti. Görüşme kapsamında Türkiye ve Bursa menfaatine fayda sağlayacak çeşitli konuların yanı sıra Fransız tur operatörlerinin Bursa’da misafir edilerek tur operatörlerine Bursa tanıtım turları organize edilmesi ve Bursalı turizm sektörü temsilcileri ile Fransız tur operatörlerini B2B görüşmelerinde buluşturma konuları ele alındı. Aynı zamanda çeşitli konulara ilgi duyan sosyal medya fenomenlerinin Bursa’da bir tanıtım turunda buluşturulması konusu Bursa heyeti ve Başkonsolos Aygün tarafından değerlendirildi. Görüşme sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Alinur Aktaş adına Başkonsolos Müslüm Aygün’e teşekkürlerini sundu.

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