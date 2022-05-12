Bursa’nın sualtı zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor

Gemlik Körfezi’nden Mudanya’ya, Uluabat Gölü’nden İznik Gölü’ne, Uludağ buzul göllerinden sayısız akarsu ve şelaleye ev sahipliği yapan Bursa’nın göz kamaştırıcı sualtı dünyası, Dünya İklim Günü çerçevesinde 15 Mayıs 2022 Pazar günü Tayyare Kültür Merkezi’nde izlenime sunulacak.

Sayısız doğal zenginliği bünyesinde barındıran Bursa’nın eşsiz güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yer üstündeki değerleri gibi sualtı zenginliklerini de benzersiz çalışmayla gözler önüne seriyor. Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından yapılan çalışmayla, şehrin sualtında barındırdığı zenginlik ve biyoçeşitlilik, Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan yönetiminde MAC iletişim tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Bursa’nın birçok noktasında dalış gerçekleştiren çekim ekibi, sualtında hayranlık veren görüntülere ulaştı. Belgesel, aynı zamanda alınan hava çekimleriyle de su şehri Bursa’nın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini yansıtıyor. Usta sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper’in seslendirdiği 14 dakikalık film, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 ayrı dilde hazırlandı. Hazırlanan ‘Bursa Sualtı Belgeseli ve Bursa’nın Sualtı Dünyası Fotoğraf Sergisi’, 15 Mayıs Dünya İklim Günü çerçevesinde 15 Mayıs 2022 Pazar günü saat 18:30’da Tayyare Kültür Merkezi’nde izlenime sunulacak. Gösterimin ardından belgesel, ‘gotobursa’ isimli YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarından yayınlanacak.

Öte yandan doğa ve dalış turizmi projesinin önemli ayağını oluşturan ‘Bursa’nın Sualtı Dünyası’ isimli 196 sayfalık kitap, okurseverlerin beğenisine sunulacak. Türkçe, İngilizce ve Latince dillerinde hazırlanan eser, kentin denize açılan Gemlik Körfezi’ndeki var olan ve korunması gereken denizel türlere dikkat çekiyor.