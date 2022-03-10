Bursa’nın o mahalleri elektriksiz kalacak

Bursa’da 10, 11 ve 13 Mart tarihleri arasında Bursa’da bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

Uludağ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Planlı kesintilerde bölgenin tamamı mevcut elektrik kesintisinden etkilenmeyebilir. Elektrik kesintisinden etkileneceğiniz durumlar için kayıtlı telefon numaranız aracılığıyla tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. 10 Mart Perşembe günü 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesinde, saat 18.00 ile 19.30 saatleri arasında ise Gemlik ilçesi Hisar ve Umurbey mahallelerinde şebeke çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 11 Mart Cuma günü de, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde şebeke çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir. 12 Mart Cumartesi gününde de saat 09.00 ile 17.00 arasında Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesinde şebeke çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.”