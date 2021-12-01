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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin yüzde 52’sine Erdoğan’ı destekledi diye gayrı milli diyeceksin, sonra helalleşmeye çıkacaksın, bu durum bile Bay Kemal’in ne kadar samimiyetsiz olduğunun göstergesidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin yüzde 52’sine Erdoğan’ı destekledi diye gayrı milli diyeceksin, sonra helalleşmeye çıkacaksın, bu durum bile Bay Kemal’in ne kadar samimiyetsiz olduğunun göstergesidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin yüzde 52’sine Erdoğan’ı destekledi diye gayrı milli diyeceksin, sonra helalleşmeye çıkacaksın, bu durum bile Bay Kemal’in ne kadar samimiyetsiz olduğunun göstergesidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin yüzde 52’sine Erdoğan’ı destekledi diye gayrı milli diyeceksin, sonra helalleşmeye çıkacaksın, bu durum bile Bay Kemal’in ne kadar samimiyetsiz olduğunun göstergesidir"
Bursa’nın Keles ilçesinde yoğun kar yağışı
Bursa’nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.
BURSA 01.12.2021, 01:32
Bursa’nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.
2021 yılının son günlerine doğru sıcaklık düşmeye başlamasıyla birlikte, Bursa’da soğuk hava da etkisini kendisini hissettirdi. Bursa’nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini arttırarak devam ediyor. Yüksekleri beyaza bürüyen kar yağışı en çokta kuraklık endişesi yaşayan çiftçilere rahat bir nefes aldırdı.