Bursa’nın kalbinde geri sayım başladı

Bursa’da Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde sona yaklaşıldıkça tarihi bölge de kendini göstermeye başladı. Projeyle birlikte Tarihi Hanlar Bölgesine yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan kazandıracaklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Otopark tarafı hariç alanı nisan sonu, mayıs başı gibi açmış olacağız” dedi.

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni eski ihtişamına kavuşturacak proje, etap etap ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da desteklenen projenin son durumunu görmek üzere şantiye alanında incelemelerde bulundu. Bölge esnafının da yer aldığı inceleme gezisinde Başkan Aktaş, vatandaşlarla da sohbet etti.

“Birçok başkanın hayaliydi”

Her projenin değerli ve kıymetli olduğunu ancak Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tüm Bursa’yı heyecanlandırdığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, böylesine önemli bir projenin başında olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’nın sembol bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bu bölge, 14 tane han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 camii, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbenin içerisinde yer aldığı tam bir açık hava müzesi. Ülkemiz ve dünya mimarisi açısından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi çok önemli bir lokasyon ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde. Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık’la birlikte Bursa’nın Dünya Mirası Listesi’nde yer almasını sağlayan bu alanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Geçmişte belki yapılmış çalışmalar vardı ama şuan hayata geçirilen çalışma birçok belediye başkanının da hayaliydi. Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımız Murat Kurum’un verdiği desteklerle de projenin hızla ilerlediğini ve ciddi mesafe alındığını görmek büyük bir mutluluk” diye konuştu.

Hedef, nisan sonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a acele kamulaştırma kararı çıkartması ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne destekler vermesinden dolayı Bursalılar adına teşekkür eden Başkan Aktaş, projenin Cumhurbaşkanı tarafından sahiplenilmesinin şehir adına büyük kazanım olduğunu ifade etti. Uygulanan projeyle, tarihi yapıların ortaya çıkmasını, bölgede esnafın daha görünür olmasını, hem Bursalıların hem de Bursa’ya gelenlerin daha ferah bir alanda dolaşmalarını, gezmelerini ve alışveriş yapmalarını amaçladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Toplamda 38 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bursalılar da olayı çok güzel sahiplendi. Uygulama projesiyle 9 bin metrekaresi yeşil alan ve peyzaj düzenlemelerinden oluşan, yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan Tarihi Hanlar Bölgesi’ne kazandırılmış oluyor. Bu bölgede 350 araçlık yer altı otoparkının kuyu perde imalatını tamamladık ve hafriyat çalışmasına başladık. Bakırcılar Çarşısı Meydanı ve İpek Han Meydanı’nın alt yapı ve zemin tesviye çalışmalarını tamamladık. Zemin döşeme imalatlarına başladık. Nisan sonuna kadar da bunları bitirmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Bursa’yı yıkarak güzelleştireceğiz”

Yıkımların ardından yapılan temizleme çalışmalarında Sağrıcı Sungur Mescidi’nin beden duvarı ile kalıntılarına da ulaşıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, türbe ile Pirinç Han arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan arkeolojik kazılar sonucunda 12 tane mezar ve hazire alanı bulunduğunu açıkladı. Meydan düzenlemesi çerçevesinde hazine alanının da açığa çıkarılacağını anlatan Başkan Aktaş, “Mescit ufak detaylar dışında tamamlandı. Nisan ayı sonuna kadar mescid ile birlikte wc ve abdesthane yapılarını, zemin kaplamaları ve peyzaj düzenlemeleriyle birlikte bitirmeyi planlanıyoruz. Dönem başında ‘Bursa’yı yıkarak güzelleştireceğiz’ demiştim. Allah’a hamd olsun. Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Otopark tarafı hariç komple alanı Nisan sonu, Mayıs başı gibi açmış olacağız. Diğer kısmı da yıl sonuna kadar tamamlayıp uzun yıllar hayırla yad edileceğimiz bu projeyi Bursalılarla buluşturacağız. Koruma Kurulu’ndan aşama aşama alınan kararla projeyi uyguladık. Bittiğinde Bursalıların keyifle gezeceği, dolaşacağı, camisinde namazını kalacağı, meydanından doya doya istifa edeceği harika bir alanı hep birlikte hazırlamış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.