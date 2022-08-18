Bursa’nın ipeksi lezzetleri vitrine çıkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarih, kültür ve medeniyet başkenti olan Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü de ulusal ve uluslararası alanda daha geniş kitlelere tanıtabilmek amacıyla, 23-25 Eylül tarihleri arasında ‘İpeksi Lezzetler’ sloganıyla Bursa Gastronomi Festivali’ni düzenleyecek. Festivale katılmak isteyen firmalar, 19 Ağustos Cuma gününe kadar www.bursa.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Yerel lezzetler ön planda

Kültür ve medeniyet başkenti Yeşil Bursa’nın pastadan hak ettiği payı alabilmesi için rotasını turizme çeviren Büyükşehir Belediyesi, yurt içi ve dışından daha fazla turistin şehre gelerek vakit geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sahip olduğu zengin yemek kültürüyle önemli bir gastronomi şehri olan Bursa’da önemli bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, 23-25 Eylül tarihleri arasında Merinos Parkı’nda ‘İpeksi Lezzetler’ sloganıyla Bursa Gastronomi Festivali’ni düzenleyecek. Verimli topraklarında yetişen ve sayısı giderek artan coğrafi işaretli gıda ürünleriyle Türkiye gastronomisinin can damarlarından birisi olan Bursa’nın daha geniş kitleler tarafından tanınmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Festival çerçevesinde gastronomi alanındaki ünlü şef ve sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla söyleşi, panel, ödüllü yarışmalar, sergiler, gastroshow ve masterclass eğitimleri düzenlenecek. Konser ve çocuklara yönelik etkinliklerin de yapılacağı festivalde, Bursa lezzetleri ön planda olacak şekilde firmaların stantları yer alacak.

Başvurular sürüyor

50 yıldan fazla Bursa’da faaliyet gösteren işletmelerin ve ‘dededen toruna lezzetlerin’ yer alacağı festivalde; coğrafi işaretli ürünler, Bursa lezzetleri, ülkemizdeki diğer yöresel ürünler, Bursa’nın gıda sanayisinde üretilen ürünler, sokak lezzetleri, Bursa kültür sanat ürünleri, sağlıklı beslenme ve kadın kooperatif stantları kurulacak. Festivale katılım sağlamak isteyen firmalar, 19 Ağustos Cuma gününe kadar www.bursa.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek. Başvurular, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nden oluşan festival komitesi tarafından değerlendirilerek belirlenecek.

“Bu potansiyele sahibiz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde 3 gün boyunca Bursa’da ‘Bursa Gastronomi Festivali İpeksi Lezzetler’ ismiyle bir organizasyon gerçekleştireceklerini söyledi. Gastronomiyle ilgili büyük hedeflerinin bulunduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “İşin profesyonellerinin de katıldığı, ulusal ve uluslararası arenada ses getirecek bir organizasyona imza atmak istiyoruz. Festivalin Bursa’ya değer katacağına inanıyorum. Gastronominin, turizmin en önemli başlıklarından birisi olduğunu biliyoruz. Bursa olarak bu potansiyele sahibiz. Yaz, kış, kültür, termal ve sağlık turizmi gibi birçok alanda potansiyelimiz var. Bunların hepsi birer avantaj. Bunların yanında saklı kalmış gastronomi yönümüzü ortaya çıkarmak da bir lütuf değil, zorunluluktur” dedi.