Bursa’nın ilk müze kütüphanesine yoğun ilgi

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 4 bin 200 kapasiteli kütüphanesiyle şehrin yeni kültür hazinesi oldu.

Açıldığı günden bu yana ziyaretçi rekorları kıran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, zengin kütüphanesiyle şehrin önemli kültür merkezi haline geldi. Bursa araştırmaları, edebiyat, felsefe, din, kültür, sanat gibi çeşitli konu kitaplarını içerisinde barındıran kütüphane, pandemi dönemine rağmen yüzlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Geçmişten günümüze Bursa’ya dair birçok yayının bulunduğu kültür hazinesi, salgın sürecinde yarıya düşürülen 20 kişilik çalışma alanıyla özellikle öğrencilerin dikkatini çekiyor.

Fetih Müzesi’nin şehrin sosyal ve kültürel ihtiyacına cevap verdiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa’nın ilk müze kütüphanesi, 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın gözde mekanı oldu. Hemşehrilerimiz burada rahat ve sakin bir ortamda kitap okuyup, derslerini çalışabiliyor. Ekiplerimiz sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda büyük hassasiyet gösteriyor. Vaktini verimli geçirmek isteyen herkesi kütüphanemize davet ediyorum” dedi. Başkan Dündar, ayrıca kütüphaneye üye olan vatandaşların kitapları 15 gün süreyle ödünç alabileceğini söyledi.