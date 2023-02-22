Bursa’nın Hatay’a destekleri büyük

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’daki Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Usta, “Hatay’da büyük bir Bursa ailesi gördüm. Bursalı hemşehrilerimizin Hatay’a destekleri büyük. Hataylılar da bu destekleri hiçbir zaman unutmayacaktır” dedi.

Hatay’da Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtımı, geçici yaşam alanlarının oluşturulması ve seyyar tuvaletlerin kurulması görevlerini üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını canla başla yürütüyor. Hatay’da adeta lojistik bir üs kuran Bursa Büyükşehir Belediyesi, 400’ü aşkın personel, 150’ye yakın araç ve ekipmanla gece gündüz sahada çalışıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman ile birlikte sahada yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Bu arada, Hatay’daki deprem yaralarının tespiti için bölgede bulunan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Usta, gece saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Başkan Aktaş’tan Hatay genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Usta, her türlü donanıma sahip olan AKOM aracında hem Hatay’ın havadan çekilmiş görüntülerini izledi hem de Bursa itfaiyesinin arama kurtarma çalışmalarında kullandığı termal görüntüleme sistemi hakkında bilgi aldı.

Büyük Bursa ailesi

Başta depremden zarar gören 11 il olmak üzere tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Usta, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin lojistik üssündeyiz. Pek çok Büyükşehir’imiz burada. Ancak Bursa, gerçekten harika bir planlama ile düzen içinde çalışmalarını yürütüyor. Hem şehirdeki düzeni-temizliği sağlamak hem de oluşturulacak konteyner kentlerin alt ve üst yapısını kurmak için çalışıyor. Bursalı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Hatay’a destekleri çok büyük. Burada büyük bir Bursa ailesini gördük. Başkanımı ve ekibini tebrik ediyoruz. Gerçekten zor zamanda iş yapmak, en kıymetlisi en değerlisi aslında. Hataylılar da bu hizmetleri unutmayacaktır. Hatay’da, Antakya merkezde Bursa var, Kocaeli, Konya, Denizli belediyeleri var. Hepsini tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Burada emek veren belediye başkanından en alttaki işçisine kadar herkesin emeği çok kıymetli. Allah hepsinden razı olsun. Elbirliğiyle Hatay’ı yaşanabilir ve güvenli şehir haline getirelim istiyoruz” diye konuştu.

Usta, koordinasyon merkezinden ayrılmadan önce Büyükşehir’in saha ekibiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.