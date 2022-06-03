Bursa’nın gündemi ‘sağlıklı çevre’

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ve Haftasını birbirinden farklı organizasyonlarla kutlayacak. Etkinliklerle, vatandaşların çevreye olan duyarlılığının artırılması hedefleniyor.

5-12 Haziran tarihleri arasında planlanan programlar çerçevesinde bir dizi faaliyet gerçekleştirilecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla, daire başkanlıkları ve belediye iştiraklerinin yapacağı etkinlikler çerçevesinde, Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Örnekleri Yarışması ödül töreni de yapılacak. Çocuklara fidanlık ve sera gezileri, saksıya çiçek dikimi, deniz dibi ve kıyı temizliği, atıksız doğa yürüyüşü, müzeler, kütüphaneler ve hayvanat bahçesinde atölyeler, çevre konulu masal dinletisi, resim sergisi, mahalle gönüllüleri ile birlikte çevre temizliği ve farkındalık etkinliği gibi birbirinden farklı ve eğlenceli programlar, tüm hafta boyunca Bursalılarla buluşacak.

‘Dünya Çevre Günü Etkinlikleri’ programı çerçevesinde, özellikle okulların son haftaları olması nedeniyle, daha çok öğrencilere yönelik etkinlik ve atölye çalışmaları olacak. Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile 6-10 Haziran tarihleri arasında iki seans halinde, ’Çocuklar ve Hayvan Sevgisi’ temalı program ile 7 Haziran’da ‘Deve Kuşu Yumurtasının İleri Dönüşümü’ isimli atölye çalışması gerçekleştirilecek. Müzeler Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Merinos Enerji Müzesi’nde, 5-11-12 Haziran tarihlerinde ‘Rüzgar Gülü Yapımı’ isimli atölye çalışması gerçekleştirilecek. 9-12 Haziran tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacak Bilim Şenliği/Science Expo etkinlikleri çerçevesinde, ‘Zaman Kapsülü’ isimli atölye çalışması gerçekleştirilecek. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi’nde 7 Haziran’da ‘Atık Pet Şişelerden Mobil Yapımı’ isimli atölye çalışması, Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi’nde ise 9 Haziran’da ‘Çevre Konulu Masal Dinletisi’ isimli etkinlik yapılacak.

6-10 Haziran tarihleri arasında, Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’nün fidanlık ve seralarında ‘Saksıya Çiçek Dikimi’ yapılacak. Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü organizasyonu ile 9 Haziran’da, ‘cezaevinde kalan 4-10 yaş grubu çocuklar ve annelerine yönelik’ Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ‘Geri Dönüşüm’ konulu atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile 5 Haziran’da ‘Atıksız Doğa Yürüyüşü’ yapılacak. Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği rehberliği ile Bağlı Köyü-Ketenlik Yaylası-Aras Şelalesi-Soğukpınar Köyü parkurunda gerçekleştirilecek yürüyüş çerçevesinde, tek kullanımlık hiçbir atık maddesi yer almayacak. Mudanya BUDO iskelesi yanında, 5 Haziran’da ‘Atık Poşet Uçurtma Şenliği’ yapılacak.

6 Haziran’da, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonu ile Heykel’de bulunan UNESCO alanında ‘Çevre Haftası Farkındalık Etkinliği’ gerçekleştirilecek. Çevre alanında yapılan faaliyetler ve çevre yatırımlarıyla ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Bursa’daki kurum ve kuruluşlar tarafından bilgilendirme standları kurulacak ve poster sunumlar sergilenecek. Bando şefliğinin konser vereceği etkinlikte, BURKENT tarafından hazırlanan ‘Çevre ile Dost Ol’ salıncağı kurulacak ve stantlarda vatandaşların katılacağı çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.

6 Haziran’da, Merinos Göç Müzesi’nde Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘Dünya Çevre Günü’ konulu resim sergisinin açılışı yapılacak. Sergi, 11 Haziran’a kadar izlenime açık kalacak.

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde denizin korunmasında toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla, Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile 8 Haziran’da İznik-İnciraltı Halk Plajında ‘Kıyı Temizliği’ etkinliği gerçekleştirilecek. 9 Haziran’da Gemlik Limanı’nda ‘Dalgıçlarla Deniz Dibi Temizliği’ yapılacak. Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ile Çevre Çalışma Grubu organizasyonunda, Bursa Kent Konseyi Koza Salon’da 8 Haziran’da ‘İklim Değişikliği ve Bursa’nın Sualtı Yaşamına Etkisi’ konulu panel gerçekleştirilecek.

8 Haziran’da Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı organizasyonunda ‘Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Örnekleri Yarışması’nın ödül töreni yapılacak. Eğitim kurumları, ilçe belediyeleri, sanayi, hizmet sektörü ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

12 Haziran’da Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Otosansit Doğa Parkında mahalle gönüllüleri ile birlikte ‘Çevre Temizliği ve Farkındalık Etkinliği’ yapılacak.