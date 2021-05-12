Bursa’nın görsel imajı tazeleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü Bakım-Onarım ekipleri, tam kapanma sürecini her alanda fırsata dönüştürüp, görsel anlamda Bursa caddelerinin imajını tazeliyor.

Bursa’nın temiz, bakımlı, estetik bir şehir olması amacıyla çabalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, cadde ve meydanlarda yoğun kullanım nedeniyle eskiyen, kırılan, bakım gerektiren, görüntü kirliliği oluşturan kaldırımları, bordürleri, duvarları, panelleri, kısaca kullanımdaki tüm ortak alan unsurlarını yoğun bir mesai harcayarak onarıyor, yeniliyor. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, pandemi ile mücadele kapsamında tam kapanmayla birlikte kaldırım ve meydanların seyrek kullanılması, insan ve araç sayısının azalmasını fırsata çevirdi. Ekipler, yasaklar boyunca tüm merkezi noktalarda, ana arterlerde, meydanlarda, kapalı çarşıda ve toplu kullanım alanlarında, bordür tretuvar bakım onarımı, beton zemin imalatı, bariyer, mantar onarımları, kaldırım onarımı ve imalatı, beton engelli rampası imalatı, duvar boyama, panel ve çim çit yenileme işleri gibi bakım-onarım çalışmaları planladı. Gündüz uzman ekiplerle dönüşümlü olarak yapılan çalışmalar etap etap planlanarak kapanma sürecinin verimli geçmesi hedeflendi.

İnşaat ustaları, boya ustaları ve kaynak ustalarından oluşan ve mobil olarak ani müdahale yetkinliğine de sahip olan 24 kişilik toplam 6 mobil ekip, sahada tespit yapan kontrol mühendisleri tarafından koordine edilerek hızlı, etkin ve planlı çalışma sağlanıyor. Ayrıca parkların bakım çalışmalarına da destek veren Kent Estetiği ekipleri tam kapanma sürecinin sonuna kadar, planlanan tüm bakım onarım çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor.