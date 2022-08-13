Bursa’nın geleceği ortak akılla şekilleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeni anayasası niteliğindeki 2040 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı çalışmalarını ortak akıl vizyonuyla sürdürmeye devam ediyor. İlçe belediyelerinden akademik odalara, sivil toplum kuruluşlarından akademisyenlere kadar toplumun tüm kesimlerini biraraya getiren Büyükşehir Belediyesi, yılsonuna kadar nihai şeklinin verileceği plan hakkında bilgilendirme yaparken görüş ve önerileri de topladı.

Türkiye ekonomisinin önde gelen şehirlerinden olan Bursa’nın geleceğe daha sağlıklı taşınabilmesi için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, kentin yeni anayasası niteliğindeki 2040 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Bursa’nın ortak akıllı yönetilmesine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, şehrin geleceğini şekillendirecek olan Çevre Düzeni Planı’nın da aynı doğrultuda hazırlanması için gerekli tüm adımları atıyor. 2022 yılı sonu itibariyle plana nihai şeklinin verilmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına, akademik odalardan ilçe belediyelerine kadar Bursa’daki tüm paydaşların biraraya geldiği bilgilendirme toplantısı düzenledi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki toplantıda, 2010 yılında başlayan süreçte bugüne kadar yapılan çalışmalar ve gelinen son durum hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Süreç hassasiyetle yürütülüyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, 2020 yılı itibariyle Çevre Düzeni Planı çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Çeşitli toplantılarda sunum yapıldığını ve kurumların görüşlerinin alındığını belirten Ulaş Akhan, yaşanan pandemi süreci ve ülke genelinde yaşanan gelişmeler neticesinde sürecin yavaşladığını ifade etti. Bugünden itibaren süreci tekrar hızlandırdıklarını dile getiren Akhan, Bursa’daki tüm paydaşları sürecin geldiği aşama hakkında bilgilendirmek amacıyla toplantıyı düzenlediklerini anlattı. Bursa’da yapılan TOGG yatırımı gibi Türkiye’yi ilgilendiren yeni gelişmeler neticesinde planda çeşitli revizyonların yapıldığını söyleyen Akhan, “Elimizde hazır olan ve 2020 yılında olgunlaştırdığımız, 2021’in başında paydaşlarla paylaştığımız planın çalışmalarını artık belli bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Gelecek önerileri, bilimsel teknik analizler ve şehrin ihtiyaçları çerçevesinde tekrar gündeme alabiliriz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın bilgi paylaşımı ve ortak akılla ilgili talimatları çok açıktır. Şehrin menfaatlerini gözeten bir plan yapılmasını, planın sadece Bursa’yı veya Marmara’yı değil, bütün Türkiye’yi etkileyen plan olacağını bizlere hatırlatıyor. Tüm hassasiyetleri göz önünde bulundurarak süreci yürütüyoruz. Sadece Çevre Planı çalışmalarında değil basit belediye işlerinde dahi akademik odaların bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyoruz” dedi.

Sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesi adına toplantının düzenlendiğini hatırlatan Akhan, “Yeni bir süreç başlatmıyoruz. Zaten ortada bir çalışma var. Çalışmayla alakalı belediyemizin ve şehrin ciddi bir tecrübesi var. Çalışmalar çerçevesinde Merinos’ta bir ofisin kurulmasına ve görevlendirme yapılmasına karar verdik. Tüm kesimlerin görüş ve önerilerini bekliyoruz. Ofis sürekli paydaşlarla iletişim halinde olacak. Bursa adına sağlıklı bir süreç işleyeceğine inanıyorum. Şehirle ilgili beklentilerin bir masada konuşulması en önemli kazancımızdır. Vereceğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmanın şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Hedef, yılsonunda Meclis’e sunmak

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Feridun Tarım ise süreç ve çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Çevre Düzeni Planlama çalışmalarındaki sürecin 2010 yılında başlatıldığını ve ortak plan vizyonuna ulaşıldığını hatırlattı. 2019 yılında başlatılan ‘Büyükşehir strateji belgesi’ çalışmasının ise 2020 yılında ‘Bursa şehir strateji belgesi’ olarak nihayete erdirildiği söyleyen Tarım, oluşturulan taslağın 170 tane kurum ve kurulaşa iletildiğini belirtti. Birçok kurumla toplantıların yapıldığını ve görüşlerin alınıp toplandıktan sonra taslak planı oluşturduğunu ifade eden Tarım, “Özellikle pandemi sürecinde biraraya gelmekte çeşitli zorluklar olduğu için çevrimiçi çalıştay düzenledik. Teklif ve sonuçları tek tek değerlendirdik. Sonucunda ‘Çevre Düzeni Planı’ taslağı elimizde oluştu. Taslağı, tekrar konuşarak sonuca ulaştıracağımız bir sürecin başlangıcındayız. Yılsonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. 4 aylık süremiz var. Aralık ayı sonu itibariyle plana son şeklini vererek onaylamak ve değerlendirmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale etmeyi planlıyoruz” dedi.

Toplantı, plan sürecinde danışmanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Mehmet Ocakçı ve Ali Faruk Göksu ile diğer katılımcıların görüş ve düşüncelerini dile getirmesiyle devam etti.