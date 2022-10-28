Bursa’nın erguvanları Almanya’da kök salacak

Osmangazi Belediyesi’nin kardeş belediyelerinden olan Almanya’nın Lahn Dill Kreis Belediye Başkanı Wolfgang Schuster ve beraberindeki heyet, Başkan Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.

İki belediye arasındaki kardeşliğin 10. yılı dolayısıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin bahçesine Bursa’nın simgelerinden erguvan ağacı dikildi. Başkan Dündar, misafir heyete Almanya’da da dikilmek üzere erguvan ağacı fidesi ile birlikte tarihi İnkaya Çınarı’nın tohumlarından hediye etti. Lahn Dill Kreis Belediye Başkanı Wolfgang Schuster, kardeşliğin simgesi olarak erguvan ağacını belediye binasının önüne dikeceklerini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi ve Lahn Dill Kreis kardeşliğinin 10. yılı çerçevesinde Bursa’ya gelen Lahn Dill Kreis Belediye Başkanı Wolfgang Schuster başkanlığındaki heyeti, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı. Kardeş belediyeler ile karşılıklı ilişkileri sürekli güçlendirdiklerini belirten Başkan Dündar, Almanya’nın Lahn Dill Kreis Belediyesi ile çok iyi dost olarak Türk-Alman ilişkilerine katkı sağladıklarını ifade etti. Başkan Dündar, misafirlerine ilk olarak Fetih Müzesi’ni gezdirdi. Müzenin mimari ve teknik özellikleri hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, Fetih Müzesi’nin 42 metrelik kubbe açıklığıyla dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu söyledi. Başkan Dündar, daha sonra Lahn Dill Kreis Belediye Başkanı Wolfgang Schuster ve beraberindeki heyeti Bursa’nın fetih gününün tasvir edildiği 3 boyutlu panoramik resmin olduğu kubbe bölümüne çıkarttı. Panoramik resmi dikkatlice inceleyen Alman heyet, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alman heyet, müzedeki gezilerinin sonunda özel olarak hazırlanan alanda yayı eline alarak ok atma deneyimi yaşadı. Alman heyet son olarak ise hatıra para basma bölümüne geçerek setinde Osmanlı’nın ilk sikkesinden bastı.

İki belediye arasındaki kardeşliğin 10 yılı geride bıraktığını hatırlatan Dündar, bu güzel kardeşliği iki şehirde Bursa’nın simgesi erguvan ağacı dikerek perçinleyeceklerini söyledi. Osmangazi Belediyesi olarak, tarihi dokuyu ortaya çıkarma ve yeni şehrin inşası noktasında en iyi çalışan belediye olduklarına dikkat çekerek, “Bursa’nın merkezinde olduğumuz için yaptığımız çalışmaların tamamı tüm şehre yansıyor. Tüm Bursa’ya hizmet etme bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güzel çalışmaların sonucunda Türkiye’ye örnek birçok projeyi hayata geçiyoruz” dedi.

Bursa’nın fetih gününün panoramik olarak anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin şehrin yeni tarih ve turizm merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Dündar, “2019 yılından itibaren iki yıllık pandemi sürecine rağmen 36 farklı ülkeden 1,5 milyondan fazla ziyaretçiyi müzemizde ağırladık. Lahn Dill Kreis Belediyesi ile kardeşliğimizin 10. yılı anısına müzemizin bahçesine Bursa’mızın sembollerinden erguvan ağacı dikiyoruz. Erguvan, Bursa ve İstanbul’da yüzyıllardır yaygın olarak yaşayan bir ağaç. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in damadı Anadolu erenlerinden Emir Sultan Hazretleri, her yıl erguvan mevsiminde Bursa’da müritleriyle buluşarak şehirde bir bayram, festival havası yaşanırmış. 14. yüzyıldan itibaren her yıl Nisan ayında Anadolu’nun dört bir yanından alimler, dervişler Bursa’ya gelmiş. 1855 yılındaki büyük deprem ile birlikte bu festival unutulmuş. Bu geleneği yeniden canlandırmak adına üç yıldır Erguvan Bayramı adı altında fidan dikimi çalışmaları yapıyoruz. İlk yıl 250 fidan dikimiyle başladık, bir sonraki yıl 650 ve geçtiğimiz yıl da 750 adet erguvan fidanını Osmangazi’de toprakla buluşturduk. İlçemizdeki tüm parklarda erguvan ağacını ve Bursa’mızın sembolü olan doğu çınarını dikiyoruz. Bu ata tohumlarını Ekolojik Yaşam Merkezimizde geliştirip üretiyoruz. Kardeşliğimiz, 10 yıllık süreçte olduğu gibi çok daha uzun soluklu olsun, ileriye doğru köklü adımlar ve ortak projelerle ile devam etsin inşallah” diye konuştu.

Lahn Dill Kreis Belediye Başkanı Wolfgang Schuster de, konuşmasında Osmangazi Belediyesi ile Lahn Dill Kreis arasında 10 yıldır devam eden çok güzel bir kardeş şehir ilişkisi olduğuna dikkat çekti. İki ilçe arasındaki kardeşliğin çok daha uzun yıllar devam etmesini dileyen Schuster, “Osmangazi Belediyesi’nin insanı kendine hayran bırakan ve kutlamaya değer olan eseri Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde bizleri en güzel şekilde ağırladığınız için kendim ve delegelerim adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu harika müzenin içerisinde 700 yıllık bir tarih var. Bu 7 asırlık tarihin içerisinde bizler de 10 yılı geride bıraktığımız kardeşliğimizi kutluyoruz. Bugün birlikte bir ağaç diktik. Dikilen her ağacın ömürlü olması ve büyüyerek yaşlanması beklenir. Bugün diktiğimiz ağaç gibi Lahn Dill Kreis ve Osmangazi Belediyesi’nin kardeşliğinin de uzun ömürlü olmasını diliyorum” dedi.

İki farklı toplum ve kültürün temsilcileri olarak her yıl daha da güçlenerek devam eden kardeşliğin taşıdığı öneme dikkat çeken Schuster, “Bizlerin bu birlikteliği, farklı milletleri birleştirmek adına büyük önem taşıyor. Osmangazi Belediyesi ile birlik oluşturmamızın nedenlerinden biri de bizim bölgemizde yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımıza karşı olan saygımızdandır. Yerel alandaki bu birliktelik, ülkelerin dostluğu ve ilişkileri açısından da önemli bir unsur. Bizler yerel yöneticiler olarak Lahn Dill Kreis ve Osmangazi’de yaşayan insanlar için sorumluluklar taşıyoruz. Bizler, görev sürelerimiz bitse bile insanlarımızın ilişkilerinin güzel şekilde devam ettirmesini sağlamalıyız. Her zaman dünyanın barış içerisinde olması gerekir. Barışsız hiçbir şey değerli değildir. Bizim kardeşliğimiz pandemiden dolayı bir duraklama yaşasa da bu kardeşliğimizi etkin bir şekilde sürdürmeliyiz. Özellikle de gençlerimizin birbirlerini tanımasını sağlamalıyız. Bu bizim öncelikli hedefimiz. Bu yıl olmasa da önümüzdeki sene gerçekleştireceğimiz ziyaretlerde gençlerimizi de bir araya getirerek kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Sizleri önümüzdeki yıl Lahn Dill Kreis bölgemize davet ediyorum” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Demir, CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz, MHP Grup Sözcüsü Necati Çelik ve Belediye Başkan Yardımcılarının da yer aldığı görüşme sonrasında, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin bahçesine Dündar ve Schuster, kardeşlik fidanını dikti. Erguvan ağacına can suyunu Dündar ve Schuster birlikte döktü. Başkan Dündar, misafir belediye başkanına ayrıca Almanya’da Lahn Dill Kreis Belediye binasının bahçesine dikilmek üzere Erguvan ağacı fidanı ve Doğu Çınarı tohumu hediye etti.