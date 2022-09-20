Bursa’nın en lezzetli festivali başlıyor

Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa’nın tescilli lezzetleri, Büyükşehir Belediyesi’nin 23-25 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği ’İpeksi Lezzetler Gastronomi Festivali’ ile vitrine çıkıyor.

Sultan 2. Bayezid Han tarafından 1502 tarihinde çıkarılan, ürünlerin yanı sıra ekmek, çörek, et, meyve ve sebze gibi yiyeceklerin satış kurallarını belirleyen Kanunname-i İhtisab-ı Bursa ile dünyanın ilk standardının hazırlandığı kent olan Bursa’nın lezzetleri bu festival ile tüm dünyaya tanıtılacak. 23-25 Eylül tarihlerinde yapılacak Bursa Gastronomi Festivali, Bursa’nın gastronomi alanındaki potansiyelini, Türkiye’nin her bir yanından gelecek olan akademisyenler, şefler, kanaat önderleri ve Bursalıların desteğiyle daha da geliştirecek. Festival birçok yarışmaya ev sahipliği yapacak ve bu işe gönül vermiş öğrencilere eğitim fırsatları sunacak. Festival öncesinde gerçekleştirilecek Gastronomi Çalıştayı ve festival sırasında düzenlenecek panellerle gıdada sıfır atık, yerel tedarik, gastronomi ekonomisi, eğitim, ticaret ve beslenme konularını masaya yatıracak ve Gastronomi Dünyası için yeni yol haritalarının oluşmasına zemin hazırlayacak.

Zengin içerikli festival

Bursa’nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla zengin bir içerikle hayata geçirilecek Gastronomi Festivali’nde eğitimler, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, alım heyetleri, B2B’ler, konserler ve gösteriler yer alacak. Ayrıca festivalle eş zamanlı olarak Ulusal İhtisas Fuarı niteliğindeki 4. Gıda (TURFOOD) Fuarı ve 3. Turizm Fuarı gerçekleştirilecek. Ulaşımın kolay olması nedeniyle festival Merinos Park’ta düzenlenecek. Festival süresince ana sahnede gastro showlar, lezzet hikayelerinin anlatıldığı söyleşiler, ödül törenleri ve konserler organize edilecek. Yarışma çadırında, halka ve sektörün profesyonellerine yönelik birçok yarışma yapılacak. Festival süresince belirlenen oyun alanları, parkurlar, çeşitli aktivite ve yarışmalarla çocuklar da keyifli zaman geçirecek. Birçok ünlü isim de festival boyunca Bursalılarla birlikte olacak. Sanatçı Buray, Şef Danilo Zanna, Şef Hazer Amani, Şef Arda Türkmen, Şef Ömür Akkor, Akademisyen Şef Esat Özata, Sahrap Soysal, Şükran Kaymak ve daha birçok ünlü isim festivalde yer alacak.

Marka lezzetler

Bursa’nın bacasız sanayi olarak bilinen turizmin bütün kollarında hemen her nimete sahip olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’mız, bütün özelliklerinin yanında mutfak kültürü açısından da ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde yıldızı parlamıştır. Günümüzde ise etkisini hâlâ sürdürüyor. Orta Asya ve Anadolu topraklarının harmanlanmış kültürü, etkileşimi bu mutfakta açık bir şekilde kendini hissettiriyor. Malzeme ve tarif açısından oldukça zengin bir geleneğe sahip olan Bursa mutfağı, zeytinyağlısından etli yemeklerine, balığından tatlısına kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip. İlhamını da yüzlerce yıl öncesinin geleneklerinden almaktadır. Bursa; Türk mutfağına armağan ettiği birçok yemek ve tatlıyla tanınır. Bursa yemeklerinin namı Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasının yanı sıra yurt dışında dünya mutfağında da yer almaktadır. Bursa kebabı, İnegöl köfte, Kemalpaşa tatlısı, pideli köfte, kuzu tandır, cevizli lokum, tahinli pide, cennet künkü, Bağdat hurma tatlısı ve kestane şekeri Bursa ile anılan lezzetlerin başında gelir. Tüm bu lezzetleri ilkini düzenlendiğimiz festivalle daha geniş kitlelere tanıtmış olacağız” dedi.