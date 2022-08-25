Bursa’nın değerleri Ahlat’ta tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından Malazgirt Zaferi’nin 951. yıldönümü sebebiyle Bitlis Ahlat’ta düzenlenen etkinliklere katılan BUSMEK, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın değerlerini tanıttı.

Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü kutlamaları, 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nın kurulduğu Çarho mevkiindeki Millet Bahçesi’nde yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten BUSMEK de alanda kurulan yörük çadırında ziyaretçileri ağırladı. Çadıra gelenlere, ipek kozasından nihai ürüne kadar olan süreç anlatıldı. Coğrafi işaretli Bursa İpeği’nin kültürel tanıtımı yapılırken, ayrıca BUSMEK’in ücretsiz eğitim faaliyetleri aktarıldı.

İpek halı dokuma ve kozalardan ipek çekimi uygulamaları, ziyaretçiler tarafından dikkatle izlendi. Ayrıca çadırda, Bursa minyatürlerinden oluşan tablolar, çini, deri ve ipek ürünler sergilendi.