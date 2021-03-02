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Bursa’nın dağ yöresi beyaza büründü
Bursa’nın Keles ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı ilçe merkezinde etkili olmazken yüksek kesimlerdeki mahalleleri beyaza bürüdü.
BURSA 02.03.2021, 15:57
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Bursa’nın Keles ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı ilçe merkezinde etkili olmazken yüksek kesimlerdeki mahalleleri beyaza bürüdü.Kar yağışı Kestel ilçe merkezinde etkisini göstermezken, yüksek kesimli mahallelerde, sokak ve çatılar beyaza büründü. Akşam ilçe merkezinde saatlerinde termometreler hava sıcaklığını -2 dereceye kadar düştü.