Son Dakika
Bakan Soylu:"Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün... "
Bursa’nın dağ ilçeleri kara teslim
Bursa’nın dağ ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. İlçelerden Keles’te, kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.
BURSA 14.02.2021, 16:33
2
Bursa’nın dağ ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. İlçelerden Keles’te, kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.Bursa’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu dağ ilçelerinden Keles’te kar kalınlığını 10 santimetreyi geçti. Akşam saatlerinde termometreler 0 dereceyi gösterirken ilçede kar yağışı devam ediyor. Belediye ekipleri ise buzlanma ihtimaline karşı ana yollarda tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.