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Bursalıların yakından tanıdığı savcı korona virüsten hayatını kaybetti

UZUN YILLAR BURSA'DA GÖREV YAPAN HAYVAN SEVERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKEN SAVCI ÖZGÜR KATİP KAYA, KORONA VİRÜSTEN DOLAYI HAYATINI KAYBETTİ.

BURSA 03.10.2020, 17:06
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Bursalıların yakından tanıdığı savcı korona virüsten hayatını kaybetti

Uzun yıllar Bursa’da görev yapan hayvan severliğiyle dikkat çeken savcı Özgür Katip Kaya, korona virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Bursa’da uzun yıllar görev yapan ve hayvanseverliği ile dikkat çeken savcı Özgür Katip Kaya, görev yaptığı Van’da korona virüse yakalandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınan Kaya, hayat mücadelesine yenik düştü. Bursalıların da yakından tanıdığı savcı Kaya için sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Savcı Kaya’nın nerede toprağa verileceği daha netlik kazanmadı.

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