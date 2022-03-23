Bursalılara ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak

Bursa’da Orman Haftası münasebetiyle vatandaşlara toprakla buluşturmak için ücretsiz 35 bin fidan dağıtılacak.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Haftası dolayısıyla Bursa’nın çeşitli bölgelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtmaya başladı. Yetkililer, 1 hafta boyunca kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz 35 bin fidan dağıtacaklarını söyledi.

Fidan alan vatandaşlara fidan dikim tekniklerini gösteren broşürler de verildi. Ayrıca vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü amblemli tişört hediye edildi.

Fidanları alan minikler ise, çocuk parklarına dikecekleri fidanları büyütmek istediklerini söyledi. Çocuklar, ağaçların ve çevrenin korunmasına herkesin dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti.