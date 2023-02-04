Bursalılar yarıyıl tatilinde GUHEM’e koştu

Yarıyıl tatili Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı bilim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM), dolu dolu geçti. Binlerce ziyaretçi GUHEM’de uzay ve havacılık serüvenine katıldı.

Milli Uzay Programı’nda yer alan uzay farkındalığı oluşturulması hedefine önemli katkılar sağlayan GUHEM, yarıyıl tatilinde de binlerce ziyaretçiye uzay ve havacılık alanında bilgi aşılamaya devam etti. GUHEM ‘de eğlenerek öğrenmenin tadını 154 interaktif düzenek ile birlikte çıkaran çocuklar hem Ay’da yürüdü hem de bir pilot gibi uçak kullandı. Ayrıca merkezin yarıyıl tatili için özel olarak hazırladığı kamp ve kulüp programlarında öğrenciler bilim iletişimcileri eşliğinde havacılık, uzay ve astronomi konularında birbirinden farklı atölyeler gerçekleştirdi.

Öğrenciler ayda yürüdü

Yarıyıl tatilinde GUHEM’in uzman bilim iletişimcileri tarafından özel olarak hazırlanan kamp programında öğrenciler ilk gün havacılığı ikinci gün ise uzayı keşfetti. Kamp öğrencileri ilk gün uçuşun tarihinde gelişen teknolojileri incelerken interaktif deneyim alanları ile uçma hissini yaşadı. Merkezde yer alan gerçek Airbus A320, RF4, Cessna 172 uçağına ek olarak Cessna 172 eğitim uçağı simülatörü sayesinde öğrenciler öğrendikleri tüm bilgileri pekiştirdi. İkinci gün ise çocuklar roket teknolojileri, uydular, Güneş Sistemi, ötegezegenler, göktaşları gibi konu başlıklarının yanı sıra uzay ile ilgili merak ettikleri tüm soruların yanıtlarını buldu. Öğrenciler sanal gerçeklik ile birleşen Ay’da yürüyüş alanı ve çok eksenli simülatör sayesinde astronotların görevleri sırasında yaşadıklarını deneyimleme fırsatı da yakaladı.

"Keşke tüm derslerimizi GUHEM’de işlesek"

Yarıyıl tatilinde GUHEM’i ziyaret eden çocuklar ve aileler de memnuniyetlerini dile getirdi.

Okul gezisi ile birlikte daha önce GUHEM’e geldiğini söyleyen altıncı sınıf öğrencisi Anıl Öztürk, “GUHEM’i çok seviyorum. Buraya arkadaşlarımla birlikte gelmiştim ama yarıyıl tatilinde annem ve babamın da görmesini istedim. Ben astronomi kulübüne katıldım. Öğretmenlerimle birlikte laboratuvarda deneyler yaptık. Çok eğlendim. Keşke tüm derslerimizi GUHEM’de işleyebilsek. Önümüzdeki tatilde yine geleceğim” dedi. GUHEM’i ailesiyle birlikte ziyaret eden sınıf öğretmeni Ayşe Acar ise “GUHEM’e ilk defa gelme fırsatı buldum. Gerçekten muhteşem dizayn edilmiş. Düzenekler okul müfredatımızda yer alan birçok konuya yardımcı olacak şekilde tasarlanmış. Okul dışı öğrenme ortamı olarak öğrencilerin böylesi güzel bir yerden faydalanmasını çok isterim. En kısa zamanda öğrencilerim ile birlikte de GUHEM’i ziyaret edeceğim” diye konuştu.