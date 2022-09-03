Bursalılar doyasıya eğlendi

Bursalılar, hafta sonunu Aslı Tan’ın özel performansıyla birlikte karşıladı.

Kendine has tarzı ve müziğe getirdiği yorumuyla beğeni toplayan Djane Aslı Tan, gece boyunca Bursalılara coşkulu anlar yaşattı. Mekanı dolduran Bursalılar, farklı türlerden müzik coşkusunun keyfine varırken; doyasıya dans ederek, hafta içinin tüm stresini üzerlerinden attı. İlk anlardan itibaren hareketli başlayan gecenin ilerleyen anlarına dek müzik coşkusu devam ederken, gönüllerince dans eden Bursalılar, kendilerini müziğin ritimlerine bıraktı.

Sahnedeki sempatik tavırları ve enerjisiyle ilgi toplayan Djane Aslı Tan, performansını danslarına da yansıtarak geceye renk kattı. Yüksek tempolu şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Bursalı müzikseverler, yerlerinde durmayarak gecenin enerjisini de artırdı. DJ Efe Korkmaz da, gecede performansıyla yoğun beğeni toplarken, gece boyunca eğlenen Bursalılar, renkli anlara imza attı.