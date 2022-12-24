Bursalı yerel market yöneticilerinden önemli karar

Asgari ücretteki artışın market raflarına fahiş fiyat artışı olarak yansımaması gerektiğini belirten Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, “Yerel marketler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, asgari ücretteki artışın marketlerde fahiş fiyat artışına yol açmaması için yerel marketlerin üzerlerine düşeni yapacağını söyledi.

‘Minimum kârda ısrar ediyoruz’

Yüzde 54 artışla 8 bin 506 TL olarak açıklanan asgari ücretin çalışma hayatı için hayırlı olmasını dileyen Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, “Asgari ücretteki artışla birlikte market raflarında normalin dışında fiyat artışı olacağı yönünde bazı iddiaların gündeme geldiğini gözlemliyoruz. Ancak Bursa PERDER üyelerimiz, Türkiye Perakendeciler Federasyonumuzun da altını çizdiği ilkeler doğrultusunda fiyat politikalarını belirlemektedir. Yerel market zincirleri olarak her zaman tüketicilerimize uygun fiyat koşullarında hizmet sunuyoruz. Üyelerimiz, maliyetten kaynaklı artışlar dışında bir fiyat politikası izlememektedir. Mevcut yapılarımızı korumaya ya da geliştirmeye çalışırken tüketicilerin alım gücünü de göz önünde bulunduruyoruz. Bu konuda hassasiyetimizin son dönemde daha da arttığını özellikle belirtmek isterim. Yerel marketler olarak minimum kâr politikasında ısrar ederek fahiş fiyat artışlarına başvurmayacağız” diye konuştu.

‘Denetimler sorunsuz yapılıyor’

Enflasyonun dizginlenmesi adına fahiş fiyat artışına karşı son dönemde denetimlerin daha arttığını ve PERDER üyelerinin denetimlerinin sorunsuz tamamlandığını da kaydeden Haşim Kılıç, “Ulusal zincir marketlerin izlediği fiyat ve satış politikaları nedeniyle oluşan rekabeti bozucu ortam aleyhimize olsa da yatırımlarımızı hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Yeni asgari ücret doğrultusunda da istihdamımızı koruma ve hatta artırma odaklı bir pozisyondayız. Gıda sektörünün temel taşı konumundaki yerel marketler olarak rekabetçi ortamın bozulmamasını talep ediyor ve istihdamı artırmak için yerel marketler özelinde ilave desteklerin hayata geçirilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.