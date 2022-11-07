Bursalı öğrencilerden büyük başarı

Bursa’da Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hamzabey BİLSEM, TÜBİTAK 2204/B Ortaokullar Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalleri’nde ödül kazandı.

Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen proje yarışmalarının finali, Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Matematik ve kültürel miras alanlarında hazırladıkları projelerle Bursa Bölge Finalleri’nde birinci olan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Diyarbakır’da bir kez daha başarılarını taçlandırdı. Mustafakemalpaşa’nın iki projeyle temsil edildiği yarışmada Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kültürel miras alanında Türkiye 2’ncisi olurken, Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi de matematik alanında teşvik ödülü aldı.

30 bini aşkın projenin yarıştığı TÜBİTAK Türkiye Finalleri’nde Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Elif Filiz ve Elanur Tanrıkulu, İngilizce Öğretmeni Serkan Zengin danışmanlığında kültürel miras alanında hazırladıkları ‘Ömeraltı Köyü Geleneksel Çatma Tomruk Evleri’ projesi ile Türkiye 2’ncisi oldu. Mustafakemalpaşa’ya 52 kilometre uzaklıktaki 69 nüfuslu Ömeraltı’nın tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan projede yöresel mimari uygulamaları arasında öne çıkan çatma tomruk evler tanıtıldı.

TÜBİTAK’ta bir diğer başarı ise Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi’nden geldi. Matematik alanında finale kalan Hamzabey BİLSEM öğrencisi Beyza Şaşmazer, Mehmet Oruç danışmanlığında hazırladığı ‘Enigma’ya Rakip Olmak’ projesi ile teşvik ödülüne layık görüldü.

2022 TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda matematik ve değerler eğitimi alanlarında iki Bursa Bölge Birinciliği kazanan Hamzabey BİLSEM, yine 2019 yılında matematik alanında ‘Efe Sayıları’ projesi ile Türkiye birinciliği kazanmıştı. İki okulun başarılı öğrencileri, ödüllerini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın elinden aldı.