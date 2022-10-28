Bursalı muhtarlar, uyuşturucu madde hakkında bilgilendirildi

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu’nun “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” çalışmaları ile ilgili Bursa merkez, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik uyuşturucu madde bilgilendirme paneli yapıldı.

Panele katılan konuşmacılar, madde bağımlılığı ile mücadelede pek çok disiplin birlikte hareket ettiği, bağımlılığın ciddi bir halk sağlığı sorunu ve sosyal bir tehdit olduğu, uyuşturucunun, toplumların bugününü ve yarınını tehdit eden, özellikle genç kuşakları esir alan çok katmanlı, çok boyutlu bir sorun haline dönüştüğü, bağımlılıkla toplumun tüm kesimleri ile birlikte ortak hareket etmenin önemi üzerinde durdu.

Bursalı köy ve mahalle muhtarları, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi salonunda düzenlenen panelde, “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” çalışmalar konusunda bilgilendirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan panelde madde bağımlılığı ile mücadelede pek çok disiplin birlikte hareket ettiği, bağımlılığın ciddi bir halk sağlığı sorunu ve sosyal bir tehdit olduğu, uyuşturucunun, toplumların bugününü ve yarınını tehdit eden, özellikle genç kuşakları esir alan çok katmanlı, çok boyutlu bir sorun haline dönüştüğü, bireyin ruh ve beden sağlığında açtığı derin yaraların yanında, toplum bünyesinde de tahribatlara neden olduğu, uyuşturucu kullanımına bağlı olarak asayiş sorunları, ekonomik ve sosyal sıkıntıları da arttırdığı vurgulanarak, bağımlılıkla toplumun tüm kesimleri ile birlikte ortak hareket etmenin önemi üzerinde duruldu.

Panelde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu maddelerin tanıtımı ile İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Aile Destek Merkezi ve Yeşilay Şubesi Uzmanları tarafından mahallelerinde uyuşturucu madde kullanımı olan bireylere yaklaşımın nasıl olacağı ve hangi mercilere müracaat edecekleri hususunda bilgilendirme yapıldı.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Uzman Mustafa Çetin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürü İsmail Arıkan katıldığı panele iş birliği yapılan kurumlardan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa il Sağlık Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi, Yeşilay Bursa Şubesi konuşmacı desteği verdi.

Panele katılan mahalle ve köy muhtarlarına Gençlik ve Aile Destek Merkezi ile Yeşilay Bursa Şubesi stantlarında poster ve broşür dağıtıldı.