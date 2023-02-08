Bursalı inşaat şirketinden yardım bölgesine bir kamyon dolusu teknik malzeme

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin yaşandığı illerde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına hayırsever vatandaşların, kurum ve kuruluşların desteği adeta çığ gibi büyüyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan Bursa merkezli Bakyapı da arama-kurtarma faaliyetlerinde en fazla ihtiyaç duyulan malzemeleri 1 tır ile bölgeye ulaştırdı.

Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece bölgede değil ülke genelinde yürekleri dağladığını söyledi.

Her doğal afette olduğu gibi bu depremlerde de yaraların sarılması açısından dayanışma ruhunun güçlenmesinin büyük önem taşıdığını belirten Bakgör, bu çerçevede öncelikle enkaz altında kalan canların kurtarılması için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek gerektiğini vurguladı.

Bakgör, devletin tüm olanaklarıyla afet bölgesinde olduğunu, ancak depremden etkilenen kent sayısının fazlalığından dolayı bazı yetersizliklerin yaşanabileceğini ifade ederek, bu noktada herkesin gücü oranında destek vermesinin önemine dikkati çekti.

Bölgeden gelen haberleri yakından takip ettiklerine, özellikle arama-kurtarma çalışmalarında en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerin neler olduğunu belirlediklerine değinen Bakgör, bu doğrultuda 500 adet jeneratör, 130 adet elektrikli kırıcı,delici ve metal kesici alet ile çok sayıda projektör, fener, ara kablo ve aydınlatma malzemelerini bölgeye zaman kaybetmeden sevk ettiklerini aktardı.

Malzemelerin AFAD’ın koordinasyonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na teslim edildiğini dile getiren Bakgör, ihtiyaç olması halinde bölgeye desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, şöyle konuştu: “Allah bir daha böyle büyük acıları milletimize yaşatmasın. İçimiz yanıyor, her depremzedenin acısını hepimiz en derin şekilde hissediyor, yaşıyoruz. Enkaz altından kurtarılan canları gördükçe bir nebze de olsa teselli buluyoruz. Bu tesellinin daha da büyümesi için her şey devletten beklenmemeli, millet olarak elimizden gelen desteği vermemiz gerektiğinin bilincindeyiz.”