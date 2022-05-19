Bursalı gençler, Bilal Sonses ile coştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen seri konserler Bilal Sonses ile başladı. Yunuseli Havaalanına akın eden yaklaşık 2 bin kişi Sonses’in şarkılarıyla keyifli bir akşam geçirdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa’da bu yıl bir haftaya yayılan etkinliklerle dolu dolu kutlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere özel, tiyatro, e-spor, sokak basketbolu ve konser etkinlikleriyle Bursa’da tam bir bayram havası esiyor. Gençlik Haftası etkinliklerinde Yunuseli Havaalanı’nda düzenlenen seri konserler de Bilal Sonses’in performansıyla başladı. Dj Bahadır Gümüşsu’nun performansıyla başlayan etkinlikte sahne alan Bilal Sonses, İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Görmedim Sen Gibi ve Sol Yanım gibi sosyal medyada tıklanma rekorları kıran şarkılarını Bursalılar için seslendirdi.

Konser sırasında başlayan yağmura rağmen kendilerini müziğin ritmine bırakan gençler, keyifli bir akşam geçirdi.