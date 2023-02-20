Bursalı ekipler depremzede çocuklarla moral maçı yaptı

Hatay’da yaraların sarılması için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri, hem alt yapıyı hem de moralleri onarıyor. Akranları başka şehirlere gittiği için yalnız kalan 3 arkadaş, BUSKİ personeline maç teklif etti. Öğle paydosunda gerçekleştirilen mücadele ile keyifli anlar yaşayan çocuklar, maçın ardından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin 11 ilini sarsan, sadece afet bölgelerinde değil tüm vatandaşlar üzerinde derin izler bırakan depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gaziantep’in ardından Hatay’da yaşamın normale dönmesi için tüm birim ve iştirakleri ile yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gıda, giyim, hijyen malzemesi, battaniye, soba ve yakacak gibi yardımların yanında bölge halkına moral vermeye de çalışıyor.

Halı saha maçı

Özellikle kurulacak konteyner kent ve seyyar tuvaletler için altyapı çalışmalarını yürüten BUSKİ ekipleri, eski cezaevi alanında oluşturduğu şantiye alanında bulunan halı sahada depremzede çocuklarla futbol oynadı. Akranlarının ‘depremin ardından’ başka illere gitmesiyle yalnız kalan 3 arkadaş, halı sahanın yanındaki şantiyeye gelip BUSKİ çalışanları ile maç yapmak istedi. Çocukların isteği kırmayan ekipler, öğle paydosu için sözleşti ve daha sonra çocuklar için sahaya indi. Hem çalışanlar hem de çocuklar için keyifli geçen maçın ardından, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mesut Boz tarafından depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Günler sonra tam kadro ile maç yapmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, “Buradaki abilerle maç yapmak istedik. Onlar da bizi kırmadı. Çok eğlendik” dedi.

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mesut Boz da, “Kendi arkadaşları başka şehirlere gitmiş. Öğle molasında arkadaşlarımız çocuklara eşlik etti. Güzel bir karşılaşma oldu. Çocuklarımız moral buldu. Onları mutlu etmek, bizleri de mutlu etti” diye konuştu.