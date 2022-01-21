Bursalı dünya matematik şampiyonunun hayali astronot olmak

Kanada’da 18 bin 346 öğrencinin katılımıyla düzenlenen ’Caribou Matematik Yarışması’na Bursa’dan katılarak dünya şampiyonu olan birinci sınıf öğrencisi Alper Aydın, Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık temalı interaktif merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) daveti üzerine merkezi ziyaret etti.

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi GUHEM, geleceğin astronot adaylarından bir ismi ağırladı. Geçen yıl Ekim ayında Kanada’da düzenlenen Uluslararası Matematik Yarışması’nda kendi kategorisinde dünya birincisi olan Alper Aydın, verdiği bir röportajda astronot olma hayalini dile getirmişti. GUHEM’in daveti üzerine merkeze gelen Alper, bilim iletişimcileri eşliğinde GUHEM’i gezdi. Uzaya meraklı olduğunu ve ileride astronot olmak istediğini söyleyen Alper, GUHEM’i çok beğendiğini ve merkezde bilim iletişimcilerinden uzay ile ilgili yeni bilgiler edindiğini ifade etti.

“Guhem’de yeni bilgiler edindim”

İngilizce, Çince, Fransızca gibi dillerde yapılan matematik yarışmasında kendi kategorisinde dünya şampiyonu olan birinci sınıf öğrencisi Alper Aydın, “Kanada merkezli bir yarışmada dünya birinciliği elde ettim. Yarışmada tüm soruları doğru cevapladım. Başka matematik yarışmalarına da katılmaya devam ediyorum. En sevdiğim ders matematik. Uzayı da çok seviyorum. Büyüyünce astronot olmak istiyorum. GUHEM çok güzel bir yer. Burada gezerken bir sürü yeni bilgi edindim. GUHEM’de gezegenlerin olduğu astronomi alanını ve astronotların yaşamının anlatıldığı uluslararası uzay istasyonu bölümünü çok beğendim. Astronot olmayı hayal eden tüm çocuklar mutlaka GUHEM’i ziyaret etmeli” dedi.