Bursalı çiftçinin hasat bayramı

Kırsalda kalkınmayı sağlamak ve nitelikli ürünleri çiftçiyle buluşturmak amacıyla Tarım AŞ marifetiyle desteklerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarımın ve yetiştiricilerin yanında olmaya devam ediyor. Üreticilerle sık sık bir araya gelerek sıkıntılarını ve görüşlerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel ilçesindeki çiftçilerle buluştu. İlk olarak Gözede Mahallesi’nde çiftçileri ziyaret eden Başkan Aktaş, daha sonra Orhaniye Köyü’nde ahududu hasadına katıldı. Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat ve meclis üyelerinin de katıldığı hasatta köylülerle birlikte ahududu toplayan Başkan Alinur Aktaş, çiftçilerle sohbet ederek görüşlerini aldı. Ardından beraberindekilerle birlikte Derekızık Köyü’ne geçerek yediveren çilek hasadına katılan Başkan Alinur Aktaş, vatandaşlarla hem çilek topladı hem de üreticileri dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kırsal mahalleri ziyaret ederek üreticilerle buluşup sohbet ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin alt ve üstyapıda yatırımlarına yoğun bir şekilde devam ederken tarımla alakalı çalışmalarını Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle sürdürdüklerini belirten Başkan Aktaş, Kestel, İnegöl, Orhaneli başta olmak üzere her ilçenin kendine has nitelikli ürünleri bulunduğunu hatırlattı. Üreticilerin her geçen sene daha bilinçlendiğini ve işini daha çok önemsediğini gördüklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa sanayi şehri ama aynı zamanda çok iyi tarım şehridir. Özellikle nitelikli meyvelerin yetişmesi noktasında Bursa’nın müthiş bir potansiyeli var. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz ve bu hesapla hareket ediyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında eksik ve aksaklıklardan da bahsedildi. Notlarımızı aldık. Bunları giderme noktasında talimatlar verdik. Tüm üreticilere bereketli ve verimli bir sezon olmasını temenni ediyorum. Hayırlı bir yıl olur inşallah” dedi.