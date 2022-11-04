Bursalı çiftçilere ücretsiz buğday tohumu dağıtıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ücretsiz tohum dağıtım töreni gerçekleştirdi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordinesinde, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen Buğday üretiminin yaygınlaştırılması projesi çerçevesinde Çekrice Mahallesi’nde üreticilerinde katılımıyla buğday tohumu dağıtımı töreni gerçekleştirildi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül’ün proje hakkında bilgi vermesiyle başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, pandemi ile birlikte değişen dünya dengesinin ekonominin bozulmasına sebep olduğunu hatırlatarak, "Beraberinde de lojistik sorunlara neden oluyor. Bu yüzden her ülke yeterli miktarda buğday üretimini yapmak ve stoklarını gözden geçirmek durumunda. Bu yüzden buğday bulundurmak; bir stratejik olarak kabul edildi" dedi.

Aygül Mudanya ilçesinde 19 köyde 101 çiftçiye buğday tohumu dağıtılacağını ifade ederek, "2 bin 138 dekar alana katkı sunuyoruz. Mudanya’nın şartlarına uygun “Glosa” çeşidi kışlık, kılçıklı, birinci sınıf ekmeklik özelliklerine sahip 40 ton buğday tohumu dağıtıyoruz. Dağıtılan tohumların üreticilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Programa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.