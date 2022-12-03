BursaFotoFest, kapılarını 12’nci kez açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle düzenlenen Türkiye’nin en büyük ve uzun soluklu uluslararası fotoğraf etkinliği BursaFotoFest, 12’nci kez kapılarını açtı.

Türkiye’nin en iz bırakan festivali olma başarısını gösteren BursaFotoFest, bu yıl da fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı fotoğraf festivallerinden olan ’Kökler’ temasıyla fotoğraf severlerle usta isimleri buluşturan FotoFest’in açılış töreni Atatürk Kongre Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonunda yapıldı. Festivalin konuk ülkesi olarak TÜRKSOY üyesi ülkeler belirlenirken, açılışa, Azerbaycan, K.K.T.C., Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistanlı fotoğraf sanatçıları da katıldı.

16 ülke 200 sanatçı

16 ülkeden 200 fotoğrafçının 2000’den fazla fotoğrafı ve 116 serginin yer alacağı festivalin açılışı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, BursaFotoFest Kuratörü Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyhan Özdemir, yerli ve yabancı fotoğraf sanatçılar ve çok sayıda fotoğraf severin katılımıyla yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehirlerin kültür ve sanattan yoksun bir anlayışla kalkınamayacağına vurgu yaptı.

Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insanların, kendi ülkelerinin yabancısı olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Bizler şehrimizin, dolayısıyla ülkemizin kalkınmasında, kültürel ve sanatsal çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bursa, geleneksel değerlerin tarih ve doğayla birleştiği, kültür ve sanatın sürekli canlı tutulduğu bir şehirdir. Bursa olarak kültür ve sanatta da öncü şehirlerden biri olduğumuza inanıyorum. Kent kimliğini oluşturan kültürel ve sanat dolu bir şehirdir Bursa. BursaFotoFest bizim için artık geleneksel hale geldi. Bu sene 12’ncisini düzenliyoruz. Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamız nedeniyle temamızı ’kökler’ olarak belirledik. Festivalimiz hayırlı olsun’’ dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise, "BursaFotoFest’in asıl amacı fotoğraf sanatını desteklemek, bu sanat üzerinde Türk halkları arasındaki ortak kültürü bulmak. Hedef, birbirlerinin daha iyi anlaşılması, dostluk ve kardeşlik duygularının pekişmesi" diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da festivalin 12 yıldır, gayret ve samimiyetlerle çok önemli bir yere geldiğini hatırlattı. Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanına yakışır bir tema belirlediklerini ifade eden Orhan, "Bizim köklerimiz ama Balkanlar’a ama Orta Asya’ya kadar dayanıyor. Köklerimizi elbette ki bilmemiz, tanımamız gerekir. Ve ısrarla söylemek istiyorum: Bu festivalin devamı için Bursa’ya gelin, Bursa’yı ayağa kaldıralım, eserlerinizden istifade edelim" dedi.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş da, "Festivalimizle ülkemize, dünyamıza ses oluruz inşallah. Bu amaçla dostluklarımızın pekiştiği, yarınlara iz bırakmak için gayretimiz sonsuz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından festivalin onur konuğu Prof. Dr. Güler Ertan’a Başkanvekili Ahmet Yıldız ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev tarafından hediye takdim edildi.

Protokol üyeleri tarafından kurdele kesiminin ardından birbirinden değerli fotoğraf karelerinin yer aldığı sergi alanı izlenime açıldı. 7 gün boyunca Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde devam edecek olan BursaFotoFest te 45 gösteri ve onlarca program düzenlenecek.