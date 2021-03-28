Bursa’dan Suriye’ye kardeşlik konvoyu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği, İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından toplanan 7 Tır dolusu insani yardım malzemesi, Suriye’deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Bursa’dan yola çıkarıldı.

Suriyeli mazlumlara destek olmak amacıyla savaşın ilk günlerinden itibaren Bursa’da başlatılan yardım seferberliği, sivil toplum kuruluşlarının yoğun gayretleriyle devam ediyor. İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi öncülüğünde hazırlanan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği 7 tır dolusu insani yardım malzemesi, uğurlamanın ardından dualar ve tekbirlerle yola çıktı. “Kardeşlik Üşümesin” temasıyla düzenlenen kış kampanyası kapsamındaki programa, çok sayıda hayırsever katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mazlumlar için yardım kampanyasını düzenleyen ve katılan herkese teşekkür etti. Türkiye’nin sanayi, ticaret, ihracat, yüksek teknoloji ve kalkınmayla hedefine ulaşacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kalkınmanın temelinde ise yetime ve mazluma sahip çıkan hayırseverler olduğunu belirtti. Türkiye’nin gerçek anlamda yetimlerin, mazlumların, gariplerin sığındığı bir liman olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Avrupa’nın koca koca ülkeleri 3-5 bin Suriyeli alacağım derken bile farklı hesaplar yapıyor. Türkiye ise birileri tepki verse de 3,5 milyon Suriyeliye baktığını, Bursa’nın da bu konuda gerekeni yaptığını herkes biliyor. Belki de gözü yaşlı büyüklerin veya çocukların yüzü suyu hürmetine Allah, zorluklara rağmen Türkiye’nin önünü açıyor” dedi.

Suriye’nin Azez ilçesindeki bir yetimhaneye de Harmancık ilçesindeki Kent Mobilyaları Üretim Tesisi’nde yapılan banklardan gönderildiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Suriye’deki bir yetimhanenin fotoğrafını eşime göndermişler. Bizler de bu vesileyle orada çocuklarımızın kullanımı için 20 adet bank gönderdik. Bu güzel işlere sebep olanlardan Allah razı olsun. Kadim şehir Bursa’da yaşamanın bizlere verdiği sorumluluklar var. Bu tür güzel hareketler Bursa’ya her zaman yakışır. Ülkemizdeki gariplere, ihtiyaç sahiplerine yerel yönetimlerimiz ve devletimiz sahip çıkıyor. Bazen bir lokma ekmeğe ve suya muhtaç ümmeti de unutmamak gerekir. Hayırseverlerimiz de onlara yetişmeye çalışıyor. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, hazırlanan tırlarda genel itibariyle unların haricide bir tır yakacak, iki tır da gıda, giysi ve hijyen paketlerinden oluştuğunu anlattı. “Kardeşlik Üşümesin” temalı kış kampanyasını sonlandırıp Ramazan ayı için çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Kaptan, Azez’de ziyaret ettikleri eski bir yetimhanenin ihtiyaç duyduğu bankların da Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve eşi Sevinç Aktaş tarafından karşılandığını dile getirdi. Toplamda 968’inci tırı gönderdiklerini belirten Kaptan, Ramazan’da her güne bir tır göndermeyi de hedeflediklerini anlattı. Kaptan, “İşin içinde yetim varsa bereketi de oluyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Allah yapılan hayırları kabul etsin” dedi.