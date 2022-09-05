Bursa’dan Sabiha Gökçen için yeni rota

Bursalıların İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına kesintisiz ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, BBBUS rotasına Gemlik, Orhangazi ve Yalova’yı da dahil etti. Daha önce otobanı takip edip doğrudan Sabiha Gökçen’e giden BBBUS, mevcut rotaya ek olarak artık Gemlik, Orhangazi ve Yalova terminallerini de ekledi. BBBUS, bundan sonra bu istasyonlardaki yolcuları da havaalanına ulaştıracak.

BURULAŞ bünyesinde faaliyet gösteren BBBUS ile Bursalıların diğer kentler ve ülkelerle bağlantısının sağlanmasına katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, hizmet ağını genişletti. Bursalıların yoğun olarak kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşım için 2017 yılının Ağustos ayında başlatılan ve geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı için de devreye alınan BBBUS otobüs seferlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni bir rota oluşturuldu. Daha önce Bursa Terminalinden hareketle otoban üzerinden doğrudan Sabiha Gökçen Havaalanına giden BBBUS, yoğun talepler üzerine Gemlik, Orhangazi ve Yalova’yı da kapsayan yeni rota oluşturdu. Sabiha Gökçen Havalimanı’na alternatif olarak konulan bu seferlerde Bursa Terminalinden kalkan BBBUS, Gemlik, Orhangazi ve Yalova terminallerinden de yolcu alarak Sabiha Gökçen’e ulaşıyor. Hattın dönüş yolu da yine ayrı güzergahtan sağlanıyor.

Turizm hedefleri doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ulaşılabilirliğin büyük önem taşıdığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıların özellikle Sabiha Gökçen Havaalanı’nı yoğun olarak kullandıklarını söyledi. BBBUS tarafından Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan seferlerin yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını dile getiren Başkan Aktaş, “Seferlerimiz doğrudan otobandan yapılıyordu ancak Gemlik, Orhangazi ve Yalova’yı da içine alması için yoğun talepler geldi. Otoban hattına ek olarak bu bölgeyi kapsayan yeni rota oluşturduk. Şimdilik günde 4 sefer olarak devreye aldık. Talep ile doğru orantılı olarak sefer sayısını artırabiliriz” dedi.