Bursa’dan İstanbul’a kültür turu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca sürecek olan İstanbul’un manevi mekanlarını kapsayan Kültür Turlarını başlattı. Pazartesi günleri hariç haftada 6 gün yapılacak olan turlara katılan vatandaşlar, gün boyu İstanbul’un önemli yapılarını yakından görme fırsatı bulacak.

Bursa’nın ovasından dağına, tarihi ve kültürel mirasından denizine kadar tüm değerlerinin vatandaşlar tarafından hissedilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara çevre şehirlerdeki önemli mekanları da görme fırsatı sunuyor. Pandemi etkilerinin azalmasıyla kültürel faaliyetlere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca da ‘İstanbul Kültür Turları’ düzenliyor. Sabah saatlerinde başlayan tur çerçevesinde Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Eyüp Sultan Camii, Pierre Loti Tepesi ve Çamlıca Camii ziyaret edilecek. Tura katılan vatandaşlar Gemlik Atatepe Tesisleri’nde iftar yaptıktan sonra Bursa’ya dönüş yapacak. Pazartesi günleri hariç haftada 6 gün devam edecek olan turlar, ramazan ayı sonrasında İstanbul ve Çanakkale turları olarak devam edecek.

İstanbul Kültür Turları’nın ilk katılımcıları ise Uludağ Üniversitesi Gemlik Hukuk Fakültesi ve Gemlik MYO öğrencileri oldu. İstanbul manevi mekanlarını gezme fırsatı bulan öğrenciler, unutamayacakları bir gün geçirdi.